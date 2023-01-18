Заява Путіна про війну в Україні, катастрофа у Броварах, Leopard-2 для ЗСУ

Заява Путіна про війну в Україні. Ватажок окупаційного угруповання Росії в Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що президент Росії Володимир Путін зробить «важливу заяву» з приводу війни в Україні 18-го січня під час урочистостей, присвячених 80-й річниці зняття блокади Ленінграда. Пізніше це підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков.

Ватажок окупаційного угруповання Росії в Запорізькій області Володимир Рогов повідомив, що президент Росії Володимир 18-го січня під час урочистостей, присвячених 80-й річниці зняття блокади Ленінграда. Пізніше це підтвердив і речник Кремля Дмитро Пєсков. Американський Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що Путін під час звернення оголосить про нову хвилю мобілізації в Росії чи війну Україні – принаймні, саме таку надію висловили російські «військові блогери».

– принаймні, саме таку надію висловили російські «військові блогери». У Головному управлінні розвідки Міноборони України також заявили, що Кремль готує другу хвилю мобілізації – зокрема, серед населення центральних регіонів Росії та в Москві.

Остання мобілізація була оголошена в Росії наприкінці вересня 2022 року і дозволила окупантам стабілізувати для себе фронт. Росії навіть вдалося просунутися на Донбасі – а українські політики та військове командування почали говорити про новий великий наступ Росії взимку-навесні 2023 року.

Постачання Leopard-2. Західні ЗМІ повідомили, що Німеччина найближчим часом може розблокувати постачання своїх новітніх танків Leopard-2 Україні. Оголосити про це канцлер ФРН Олаф Шольц може вже на черговому засіданні групи допомоги Україні «Рамштайн» 20-го січня .

Західні ЗМІ повідомили, що Німеччина найближчим часом може розблокувати постачання своїх новітніх танків Leopard-2 Україні. Оголосити про це канцлер ФРН Олаф Шольц . Польща, яка першою заявила про готовність дати ЗСУ німецькі танки, розраховує, що Україна отримає близько сотні машин у рамках міжнародної коаліції. Раніше Захід побоювався давати Україні свої танки, не бажаючи бути втягнутим у війну із Росією.

Катастрофа у Броварах. Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій . У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком . У відомстві запевнили, що екіпаж судна був підготовлений і мав необхідні години нальотів. В СБУ заявили, що серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. На борту гелікоптера, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

Про що скаже Путін у своїй важливій заяві про війну в Україні?

Що зараз відомо про катастрофу у Броварах?

Коли Росія буде готова розпочати свій новий великий наступ?

Як західні танки допоможуть ЗСУ?

Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: