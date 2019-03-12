Радіо Свобода Daily: НАБУ знайшло в Труханова незадеклароване майно

Нова підозра меру Одеси

Мерові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у внесенні неправдивої інформації до електронних декларацій за 2015 і 2016 роки.

«Слідство встановило, що мер Одеси не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, відомості про майно і доходи, власником яких є особа, з якою посадовець пов’язаний спільним побутом, має взаємні права й обов’язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу», – мовиться в повідомленні НАБУ.

Незадекларованим, за даними НАБУ, є, зокрема, квартира, два паркомісця, нежитлова нерухомість, два автомобілі. Загалом до декларації 2015 року мер Одеси не вніс статки на загальну суму 32,48 мільйона гривень, до декларації 2016 року – на 18,81 мільйона, повідомили в бюро.

Рішення щодо «скіфського золота»

Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота». У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну. Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота». Орієнтовною датою винесення рішення у справі може стати 11 червня.

«Оборонка» на експорт

Після корупційного скандалу навколо «Укроборонпрому» президент України пообіцяв міжнародний аудит компанії. Тим часом державний концерн продає зброю не тільки українській армії, а й іншим країнам. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії дізнавалися, кому Україна продає зброю в останні роки, що саме відправляють на експорт і хто на цьому заробляє.

Перегляд дат заснування Дніпра і Павлограда

У процесі деколонізації України Інститут національної пам’яті ініціює перегляд дат заснування Дніпра і Павлограда в Дніпропетровській області, повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, не можна виводити дату заснування Дніпра від часів Катеринослава російської імператриці Катерини ІІ, а Павлограда – від її сина Павла, адже обидва міста мають набагато давнішу, козацьку історію. Інститут національної пам’яті має на меті розробити законопроект щодо деколонізації України, передатація міст буде одним із його аспектів.

«Золотий» Підручний

Український біатлоніст Дмитро Підручний здобув «золото» на чемпіонаті світу. У гонці переслідування українець припустився двох промахів під час першої стрільби, але це не завадило йому прийти першим та обігнати лідера світового біатлону норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо. Ця золота нагорода стала першою у спортивній кар’єрі тернопільського біатлоніста на світовому рівні, а крім того, історичною для України. Чому? Радіо Свобода зібрало 7 найцікавіших фактів про перемогу Дмитра Підручного.

І на останок про три різні річниці.

Українці і поляки вшанували жертв трагедії у Сагрині в 75-у річницю подій.

Японія відзначила восьму річницю землетрусу і цунамі 11 березня 2011 року.

А культова лялька Барбі відзначила 60-річний ювілей.

Нехай у вашому житті буде більше приводів для святкувань і позитиву!

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