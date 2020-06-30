Радіо Свобода Daily: Підтримка дій Зеленського вперше пішла в мінус – КМІС

КМІС: підтримка Зеленського йде на спад

Підтримка президента Володимира Зеленського вперше за рік пішла в мінус, стверджують дослідники Київського міжнарожного інституту соціології. За результатами свіжого опитування, 45% респондентів не схвалюють дії та заяви Зеленського, 38% – підтримують дії президента.

За даними дослідженя, антирейтинг підтримки Кабінету міністрів в червні становить 59%, Верховної Ради – 21%.

«Правда перемагає» – мати Віталія Марківа в інтерв’ю Радіо Свобода

30 червня минає три роки з дня арешту нацгвардійя Віталія Марківа в Італії. Торік суд у Павії засудив його до 24 років ув’язнення, визнавши винним у загибелі журналістів – італійця Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова.

Марків не визнає своєї провини, його захист подав апеляцію. Весь цей час Марківа підтримує його родина, зокрема мати та вітчим. Мати нацгвардійця Оксана Максимчук розповіла Радіо Свобода про те, як Віталій живе в тюрмі, і як його арешт вплинув на її власне життя.

Facebook втрачає мільярди доларів після рішення Coca-Cola призупинити рекламу в соцмедіа

Марк Цукерберг несе збитки через рекламу – тобто її відсутність. Кілька великих компаній, в тому числі Coca-Cola, тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Facebook. Причина в тому, що соцмережа не позначила допис президента США Дональда Трампа про протести в Штатах як такий, що «підбурює до насильства».

Цукерберг вже заявив, що Facebook позначатиме новинні повідомлення політиків, які порушують правила компанії в таких сферах, як мова ненависті та заклики до насильства.

Як зробити політичну кар’єру в Росії на українському Донбасі?

«Союз добровольців Донбасу» – громадська організація, яка об’єднує колишніх бойовиків в Росії – заявила про свої політичні амбіції. Але поки проявила себе в інших напрямках: зокрема, її члени розганяли мітинг жителів Єкатеринбурга проти будівництва церкви на місці міського парку.

Про те, ким може стати колишній учасник російської агресії в самій Росії – у матеріалі проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Конгрес США зреагував на інформацію про можливу змову Росії з талібами

У Конгресі Сполучених Штатів хочуть дізнатися більше про можливу змову російського уряду з афганським екстремістським угрупованням «Талібан».

Раніше про те, що таліби нібито отримували від Москви винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, повідомила газета The New York Times з посиланням на американські спецслужби. Однак Білий дім вже заявив, що ні президенту Донадьду Трампу, ні віцепрезиденту Майку Пенсу розвідка про це не повідомляла.

Дезінформація про COVID-19 від Росії та Китаю більш впливова, ніж інформація від місцевих ЗМІ – дослідники

Дезінформація з Росії та Китаю про коронавірусну хворобу COVID-19 досягає більшої кількості людей в європейських країнах, ніж місцеві великі медіа, з’ясували аналітики Оксфордського інтернет-інституту.

За даними дослідників, аудиторія французькомовної російської мережі RT у Twitter та Facebook вп’ятеро більша, ніж аудиторія великого французького видання Le Monde, а Китайське міжнародне радіо залучає вп’ятеро більшу аудиторію, ніж іспанська газета El Pais. А ще в таргетуванні франкомовних, німецькомовних та іспаномовних користувачів соцмереж помічені підтримувані державою ЗМІ Ірану та Туреччини.

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