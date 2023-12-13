Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

Балістика на Київ. Росія залишила українців без зв'язку? Зеленський у США

Російська армія безперервно атакує на Сході. Сили оборони відбивають атаки
Російська армія безперервно атакує на Сході. Сили оборони відбивають атаки
  • Запеклі бої на Сході і Півдні тривають. Росія наступає

Згідно зі звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

  • Наслідки ракетної атаки на Київ

Російські сили атакували столицю балістикою, всі 10 ракет збили, кажуть в КМВА. Однак від уламків постраждала 53 людини. Пошкоджено водопровід, знищені автівки, горіли будинки.

Якою була ціль російської атаки?

  • Нова стратегія стримування Росії: не запізно?

Американське та українське військові командування розробляють нову стратегію ведення війни з Росією, пише New York Times. Під час зустрічі в Білому домі, Зеленський заявив, що цілі України та США на наступний рік – чіткі. А Байден запевнив, що Україна стане членом НАТО. Коли це станеться? І який план на наступний рік мають лідери держав?

  • Росія із допомогою Китаю поклала «Київстар»?

«Київстар» досі не відновив зв'язок. Однак хочуть це зробити сьогодні. Сервіси компанії стають доступними поступово. Атаку вже розслідує СБУ. Там кажуть – можлива причетність спецслужб РФ. Чи почастішають такі атаки і як підготуватися до зникнення зв'язку? Які виклики постають перед країною?

  • Що на кордоні з Польщею?

Пункт пропуску «Ягодин- Дорогуськ» на польсько-українському кордоні відновив свою роботу після деблокади. Однак знову був заблокований вантажівкою, яка зламалася просто посеред дороги. Тим часом новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає до мобілізації у допомозі Україні. Яка ситуація на кордоні? Та як зміняться польсько-українські відносини після призначення нового прем'єра?

Яка ситуація на фронті?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG