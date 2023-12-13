Балістика на Київ. Росія залишила українців без зв'язку? Зеленський у США

Запеклі бої на Сході і Півдні тривають. Росія наступає

Згідно зі звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

Наслідки ракетної атаки на Київ

Російські сили атакували столицю балістикою, всі 10 ракет збили, кажуть в КМВА. Однак від уламків постраждала 53 людини. Пошкоджено водопровід, знищені автівки, горіли будинки.

Якою була ціль російської атаки?

Нова стратегія стримування Росії: не запізно?

Американське та українське військові командування розробляють нову стратегію ведення війни з Росією, пише New York Times. Під час зустрічі в Білому домі, Зеленський заявив, що цілі України та США на наступний рік – чіткі. А Байден запевнив, що Україна стане членом НАТО. Коли це станеться? І який план на наступний рік мають лідери держав?

Росія із допомогою Китаю поклала «Київстар»?

«Київстар» досі не відновив зв'язок. Однак хочуть це зробити сьогодні. Сервіси компанії стають доступними поступово. Атаку вже розслідує СБУ. Там кажуть – можлива причетність спецслужб РФ. Чи почастішають такі атаки і як підготуватися до зникнення зв'язку? Які виклики постають перед країною?

Що на кордоні з Польщею?

Пункт пропуску «Ягодин- Дорогуськ» на польсько-українському кордоні відновив свою роботу після деблокади. Однак знову був заблокований вантажівкою, яка зламалася просто посеред дороги. Тим часом новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає до мобілізації у допомозі Україні. Яка ситуація на кордоні? Та як зміняться польсько-українські відносини після призначення нового прем'єра?

Яка ситуація на фронті?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок: