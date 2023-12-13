Балістика на Київ. Росія залишила українців без зв'язку? Зеленський у США

- Запеклі бої на Сході і Півдні тривають. Росія наступає
Згідно зі звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.
- Наслідки ракетної атаки на Київ
Російські сили атакували столицю балістикою, всі 10 ракет збили, кажуть в КМВА. Однак від уламків постраждала 53 людини. Пошкоджено водопровід, знищені автівки, горіли будинки.
Якою була ціль російської атаки?
- Нова стратегія стримування Росії: не запізно?
Американське та українське військові командування розробляють нову стратегію ведення війни з Росією, пише New York Times. Під час зустрічі в Білому домі, Зеленський заявив, що цілі України та США на наступний рік – чіткі. А Байден запевнив, що Україна стане членом НАТО. Коли це станеться? І який план на наступний рік мають лідери держав?
- Росія із допомогою Китаю поклала «Київстар»?
«Київстар» досі не відновив зв'язок. Однак хочуть це зробити сьогодні. Сервіси компанії стають доступними поступово. Атаку вже розслідує СБУ. Там кажуть – можлива причетність спецслужб РФ. Чи почастішають такі атаки і як підготуватися до зникнення зв'язку? Які виклики постають перед країною?
- Що на кордоні з Польщею?
Пункт пропуску «Ягодин- Дорогуськ» на польсько-українському кордоні відновив свою роботу після деблокади. Однак знову був заблокований вантажівкою, яка зламалася просто посеред дороги. Тим часом новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає до мобілізації у допомозі Україні. Яка ситуація на кордоні? Та як зміняться польсько-українські відносини після призначення нового прем'єра?
Яка ситуація на фронті?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:
Форум