Президент Євроради про новий можливий термін Путіна: «ми не наївні»

У Євросоюзі не вважають, що президентські вибори в Росії, що пройдуть наступного року, будуть «чесними і прозорими», заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі Шарль Мішель.

На запитання кореспондентки Радіо Свобода про те, чи визнають у ЄС результати президентських виборів у Росії з огляду на те, що голосування планують і на окупованих українських територіях, президент Євроради не відповів прямо, зауважуючи, втім, що в ЄС не очікують дотримання демократичних стандартів волевиявлення в Росії.

«Ви знаєте, що ми ухвалили дуже сміливі рішення щодо санкцій проти Росії і російського керівництва. Ми – не наївні й не думаємо, що ці вибори будуть чесними і прозорими», – зазначив Мішель.

Коментуючи можливий наступний президентський термін Володимира Путіна, президент Євроради зазначив, що «це дуже передбачувано».

«Ми знаємо, що з цим режимом у Кремлі існує загроза безпеці європейського континенту. Загроза не гіпотетична, а реальна. Тож маємо розвивати наш європейський суверенітет. Маємо розробити більше інструментів, працювати, щоб отримати більше впливу і захистити наші цінності й інтереси. Ми повинні будувати міцні союзи і співпрацювати з рештою світу», – наголосив Мішель.

Окремо президент Євроради акцентував на необхідності «протистояти російським фейковим новинам і наративам, тому що знаємо, що метою Росії є дестабілізація наших демократичних моделей».

«Росія в цьому режимі боїться демократичних принципів. Насправді вони в паніці, коли бачать, що все більше сусідніх країн хочуть розвивати політичні системи, засновані на людській гідності, на свободах, на основі демократичних принципів. І, мабуть, однією із причин цього рішення Росії й Кремля – вторгнутися в Україну – є те, що українці зробили дуже чіткий, вільний вибір… Бачимо, що в Росії є політична воля розвивати авторитарну модель. І вони знають, що демократія для них є загрозою», – підсумував топпосадовець ЄС.

Російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року.

Наступного дня, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень виборах. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють йому висунутися на п’ятий термін.

Видання «Медуза», посилаючись на близькі до Кремля джерела, раніше у листопаді писало, що російський президент Володимир Путін уникатиме зосередження своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а зосередиться на нібито стабільності Росії і критиці Заходу.