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До річниці початку «Великого терору» 1937-38 років. Путін реалізовує задум Сталіна щодо українців?

Зліва на право: Ворошилов, Молотов, Сталін і Єжов на каналі Москва-Волга, 1937 рік
Зліва на право: Ворошилов, Молотов, Сталін і Єжов на каналі Москва-Волга, 1937 рік

5 серпня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 року П 51/94 «Про антирадянські елементи». Її обґрунтував тогочасний новий керівник НКВС (народний комісаріат внутрішніх справ)Микола Єжов і відредагував сам очільник СРСР Йосип Сталін.

На виконання цієї постанови за наказом НКВС № 00447 розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху «зачистка» усіх, хто на думку вищого компартійного керівництва не підходив для «будівництва світлого комуністичного майбутнього».

Під цю характеристику міг підпасти будь-хто – від селянина до академіка.

5-го серпня в Україні згадують тих, хто був убитий і закатований НКВС СРСР під час сталінського Великого терору 1937-38 років.

Дослідники кажуть, що лише число страчених за півтора роки перевищило тоді 300 тисяч людей.

Кількість жертв сталінізму. Інфографіка Українського кризового медіа-центру, дані Центру визвольного руху
Кількість жертв сталінізму. Інфографіка Українського кризового медіа-центру, дані Центру визвольного руху

А розпочалося все з так званої «чистки органів», тобто з репресій щодо сталінських силовиків та компартійних керівників.

Наказ НКВС № 00447

30 липня 1937 року нарком, очільник НКВС Микола Єжов (в народі його назвали кривавим карликом)підписав наказ №00447 про створення позасудового репресивного органу – «трійок НКВС» для прискореного розгляду судових справ щодо так званих «ворогів народу».

Цим таємним наказом запровадили ліміти (плани) на покарання громадян СРСР:

  • Вироки за І-ю категорією означали «розстріл»;
  • Вироки за ІІ-ю категорією – на ув’язнення в таборах ГУЛАГ (рос: Главное управление лагерей СРСР);
  • початковий ліміт для УРСР за І категорією становив 26150 осіб;
  • у січні 1938 року ліміт був збільшений до 83122 осіб.
  • із проханням про додаткові ліміти в Москву неодноразово зверталися наркоми внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський та Олександр Успенський.
Таємний наказ №00447 НКВС СРСР від 30 липня 1937 року про створення судів-«трійок». Вперше був опублікований у 1992 році
Таємний наказ №00447 НКВС СРСР від 30 липня 1937 року про створення судів-«трійок». Вперше був опублікований у 1992 році

Наказ був таємним, і впершу його оприлюднили тільки після розпаду СРСР, у 1992 році.

На підставі цього наказу, за даними Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал», починаючи з серпня 1937 року і до листопада 1938-го в СРСР:

  • ув'язнили від 800 000 до 820 000 людей,
  • із них стратили щонайменше від 300 000 до 445 000,
  • решту відправили до таборів ГУЛАГу

Таким чином, встановлені спочатку ліміти – ув'язнити 233 700 осіб та 59 200 з них розстріляти – були багаторазово перевищені.

Цю спецоперацію Сталіна, законодавчою основою якої були наказ №00447НКВС СРСР та постанова Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 року П 51/94 «Про антирадянські елементи», назвали Великим терором.

Пропагандистський плакат НКВС СРСР: «Єжов нищить ворогів народу». 1937 рік. В народі Єжова називали «кривавим карликом». Був розстріляний у лютому 1940 року
Пропагандистський плакат НКВС СРСР: «Єжов нищить ворогів народу». 1937 рік. В народі Єжова називали «кривавим карликом». Був розстріляний у лютому 1940 року

Історики про Великий терор щодо українців

За період «Великого терору» на території УРСР, за оцінками істориків:

  • «трійки» НКВС ув'язнили198 918 людей;
  • майже дві третини з них – розстріляли;
  • решту відправили до в'язниць та таборів
  • тільки 0,3 % із заарештованих були звільнені

Лише в урочищі Сандармох поблизу міста Медвеж’єгорська в російській Карелії за кілька днів із 27 жовтня по 4 листопада 1937 року розстріляли 1111 людей.

Радіо Свобода склало Список, розстріляних у Сандармосі українців та виходів з України та зібрало багато історій про життя цих людей.

Серед них:

та інші яскраві постаті українського відродження 20-х років ХХ століття.

В Україні вшанували пам’ять жертв «Великого терору» 1937-38 років – відео
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В Україні вшанували пам’ять жертв «Великого терору» 1937-38 років – відео

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Історики, вивчивши архіви, свідчать, що масові репресії розпочалися задовго до 1937 року.

Специфічними формами репресій, спрямованими проти селянства, були примусова колективізація, розкуркулення та Голодомор-геноцид.

Радіо Свобода зібрало унікальні свідчення про сталінську спецоперацію «розкуркулення» та Голодомор 1932-33 років.

Завершальний етап встановлення диктатури

«Великого терору» став завершальним етапом майже двадцятилітнього періоду встановлення більшовицької диктатури і упокорення бунтівної України та усього населення колишньої російської імперії.

За даними істориків, які у 1989 році отримали доступ до статистичної звітності ОГПУ-НКВД-МВД-МГБ з Центрального держархіву СРСР, протягом 1937-38 років з політичних міркувань в Радянському Союзі «розстрільні вироки» винесли 681 692 людям, що склало 85% усіх офіційно розстріляних за «сталінський період» громадян «великой страны».

У незалежній Україні не припиняється робота із опрацювання і оприлюднення архівів радянських каральних органів.

Архіви відкриті і велика частина матеріалів вже оцифрована і викладена в Інтернет.

За президентства Віктора Ющенка у січні 2010 року на основі зібраних матеріалів, зокрема свідчень очевидців (3,5 тисячі документів, справа налічує 253 томи), відбувся суд над організаторами Голодомору 1932-33 років, зокрема і над Йосипом Джугашвілі (Сталіним).

Суд своїм рішенням підтвердив висновок слідчих – в Україні комуністична радянська влада влаштувала «геноцид української національної групи, тобто штучне створення життєвих умов, розрахованих на її часткове фізичне знищення».

Геноцид проти українців – це помста Сталіна за спротив (відео)
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Геноцид проти українців – це помста Сталіна за спротив (відео)

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З ухваленням навесні 2015 року законів «Про декомунізацію» процеси громадського осудження усіх організаторів і виконавців «Великого терору» та подальших репресій ще посилилися.

А що ж у Росії?

Із початком «перебудови» за Михайла Горбачова і у перші роки після розпаду СРСР у Росії рухалися до встановлення історичної правди про сталінський «Великий терор» та усі подальші радянські репресії.

Історики та рідні репресованих отримали можливість, хоч і доволі обмежену, вивчати архівні документи і відвідувати місця масових розстрілів.

Багато матеріалів публікувалося, вони ставали предметом наукових дискусій та конференцій, зокрема і російсько-українських.

Але з приходом до влади в Росії Володимира Путіна (співробітника КГБ СРСР) доступ до архівів обмежили, а дослідників сталінських репресій почали переслідувати. Фактично розпочалася реабілітація злочинів Сталіна та його поплічників.

Відновилися характерні для СРСР методи масової пропаганди. Через задіювання адміністративних ресурсів і використання усіх новітніх засобів комунікації російська пропаганда масштабується і поширюється світом.

Кремль використовує це для зомбування населення Росії, розпалювання ненависті до українців і Заходу в цілому. Й врешті, за наказом Путіна, Росія розпочала у 2014 році гібридну війну проти України: захопила Крим і спровокувала збройний конфлікт на Донбасі, а з 2022 року триває повномасштабна війна проти України.

Дослідниця тоталітарних режимів Енн Епплбаумнаголосила в інтерв'ю з Радіо Свобода:

У Путінапроєкт – повне знищення існуючої української держави
Епплбаум

«Ми живемо в різні епохи. Це не 1930-і роки, і тактика сталінізму та тактика путінізму не є однаковими. Але в цьому є паралель. Для Сталіна ідея незалежної України була загрозою, оскільки кидала виклик ідеї соборної більшовицької радянської держави. І він відчував потребу знищити цю ідею, розгромити українців, убити і знесилити багато селян, знесилити селянство, знищити українську інтелігенцію.

У Путіна дещо інший проєкт – повне знищення існуючої української держави. Але причина схожа, оскільки Путін також бачить Україну та ідею незалежної демократичної європейської України як загрозу тій формі правління, яку він хоче зберегти в Росії, цій автократичній клептократії».

Уся політика Путіна ґрунтується на впевненості у правильності дій Сталіна і політики СРСР, вважає історик, дослідник сталінізму Тімоті Снайдер:

«Путін намагається продемонструвати свій контроль над Україною, і тому оголошує лідерам країн Африки та Азії, що тепер він є господарем продовольства. Що він тепер має владу над голодом. Що він буде вирішувати, кому жити, а кому помирати. Що, звичайно, є дуже прямим відлунням 1930-х років і політики Сталіна.

Він упевнений, що України не було, немає і бути не може, а тому все, що робиться проти українців, має бути виправдане. Так само, як Сталін і сталіністи були впевнені, що є одне певне майбутнє, єдиний певний комунізм, певний Радянський Союз, і тому все, що робилося в Україні, так чи інакше було виправдано».


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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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