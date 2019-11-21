Татарстан, путінська Росія: «Ми плакали, бо втрачали не роботу, а мову»

Вчителька татарської мови з 23-річним стажем Наїля Ісмагілова зараз викладає російську мову. Два роки тому через скорочення годин татарської мови вона була змушена отримати нову кваліфікацію, щоб не втратити роботу. В інтерв’ю Радіо Азатлик, Татарській службі Радіо Свобода, вона розповіла про те, через що їй довелося пройти.

Наїля Ісмагілова з Черемшанського району Республіки Татарстан має 23-річний досвід викладання татарської мови. У 2017 році, після скорочення годин татарської мови в школі, вона пройшла перепідготовку і поміняла спеціальність.

– Чому ви перейшли на викладання іншого предмета – «російська мова»?

– Це пов’язано зі скороченням годин татарської мови в школі.

– Важко було?

У 2017 році ми всі пережили сильні потрясіння, нам і психологічно було важко. Вчителі татарської мови були придушені, ми опинилися в скрутній ситуації

– Для отримання нової кваліфікації я пройшла перепідготовку в педагогічному університеті в Набережних Челнах. Через те, що філологічна освіта в мене вже була, власне, з самого предмета будь-яких труднощів не виникало. Проблема була в ставленні до нас, колишніх вчителів татарської мови, через нашу національність. Декому здавалося, що татари не можуть викладати російську мову. У перший час для нас складність полягала в цьому.

– Що вам говорили?

Як би люди не говорили, що плачемо ми через те, що втратили роботу, хочу сказати, що причина була не в цьому. Ми плакали, бо втрачаємо мову

– Із боку батьків до нас відчувалася недовіра, сумнів у нашій компетентності. Татарка – і викладає російську мову… В перший час було складно розвіяти ці сумніви, завоювати довіру батьків. У 2017 році ми всі пережили сильні потрясіння, нам і психологічно було важко. Вчителі татарської мови були придушені, ми опинилися в скрутній ситуації. Але, як би люди не говорили, що плачемо ми через те, що втратили роботу, хочу сказати, що причина була не в цьому. Ми плакали, бо втрачаємо мову. Ми переживали за долю мови, тому що було очевидно, що скорочення годин татарської мови в школах призведе до її зникнення. Ми, наше покоління, знаємо мову, знає покоління народжених у 80-х, а чи будуть знати діти 2015–2017 років?

– А ви самі як вважаєте?

– Сподіваюся, що будуть.

– Зараз уроків татарської мови в школі мало.

Ми переживали за долю мови, тому що було очевидно, що скорочення годин татарської мови в школах призведе до її зникнення. Ми, наше покоління, знаємо мову, знає покоління народжених у 80-х, а чи будуть знати діти 2015–2017 років?

– Мало, звичайно. Але тут треба враховувати, що вивчення мови йде не тільки в школі. Треба рідною мовою говорити і вдома, в сім’ї. Дітей віддавати в дитячі садки, де виховання йде рідною мовою.

– У вашій школі зараз є вчитель татарської мови?

– Є.

– Чому вас просто не залишили учителем татарської мови?

– Тому що я сама свого часу закінчила російську школу № 1 у Черемшані. І сюди ж повернулася викладати татарську мову. Через те, що середню освіту я отримала російською мовою, в керівництві подумали, що мені легше буде вести російську мову, і запропонували пройти перепідготовку. Я погодилась.

– Це якось вплинуло на ваше матеріальне становище?

– Про це я особливо не замислююся. Втратила, але незначно.

– Виходячи зі свого досвіду вчителя татарської мови, як вам здається, досить трьох годин на тиждень, щоб дитина засвоїла мову?

Вивчення мови йде не тільки в школі. Треба рідною мовою говорити і вдома, в сім’ї. Дітей віддавати в дитячі садки, де виховання йде рідною мовою

– Сказати складно. Може, і досить, але тільки якщо дитина після школи продовжує спілкуватися рідною мовою – вдома, з батьками. І важливе бажання самої дитини. Без бажання кількість годин не допоможе, були такі діти, що і при шести уроках на тиждень не могли засвоїти мову.

– Як ви думаєте, якби зараз повернули кількість уроків татарської мови в школі, як ішло б навчання?

– Думаю, результати були б кращі, тому що останнім часом і діти, і батьки вже розуміють, що татарська мова потрібна.

– Що було найскладнішим у навчанні дітей татарської мови?

Останнім часом і діти, і батьки вже розуміють, що татарська мова потрібна

– Граматика татарської мови дітям давалася дуже важко. Коли в 2017 році ми побачили, що є нові підручники, засновані на комунікативних технологіях, – ми мало не плакали від образи: як же так, чому цих підручників не було раніше?

– А зараз ці підручники є?

– Є.

– Зручні?

– Так.

– Як ви думаєте, з чиєї вини школи вчасно не забезпечувалися такими підручниками?

– Мабуть, міністерства. Можливо, ці підручники були, але всім не вистачало.

– Значить, ви вважаєте, що головна складність була в поганому підручнику татарської мови…

– Звичайно. У четвертому класі діти були змушені вивчати дієприкметники, хоча з російської мови дієприкметники проходять тільки в 7-му класі. Четверокласники не могли тести складати, просто плакали.

– Зараз підручники є, але годин мало. Вчителів мало. Що можна зробити, щоб у таких умовах добре вивчати татарську мову?

– Не обмежуватися тільки уроками в школах. Треба дітей водити на екскурсії, в бібліотеки, виставки. Класні години треба вести татарською мовою. Ще – не завантажувати класи граматикою, нехай вони вчаться спілкуванню татарською мовою.

– Якби вас попросили розробити підручник татарської мови, яким би був цей підручник?

– Я, напевно, написала б підручник, який навчає дітей говорити по-татарськи. Без граматики, а лише розмовні навички.

ЯК ЦЕ БУЛО – хроніка знищення мови 2017 року