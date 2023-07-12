Геополітичний зсув чи чергові обіцянки: які гарантії безпеки отримала Україна на полях саміту НАТО у Вільнюсі

З чим повертається Зеленський з Вільнюса?

Які гарантії безпеки отримала Україна?

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На другий день саміту НАТО у Вільнюсі президент Зеленський зустрічається із лідерами країн-членів Альянсу. Ті оголошують пронові пакети підтримки та допомоги для України.

На полях саміту Зеленським спілкується із президентом США Байденом, який перед цим заявив: «Україна захищає світ».

Країни G7 погодили документ із гарантіями безпеки для України. Це – «Спільна декларація про підтримку України». Лідери держав разом з Україною узгодили не конкретні параметри, а їхні межі – решту ще додатково підписуватимуть з кожною з країн-учасниць.

Подробиці передає кореспондент Радіо Свобода з саміту НАТО у Вільнюсі.

«Результати саміту гарні, але якщо було б запрошення у НАТО, то були б ідеальними», – резюмує Зеленський на підсумковій пресконференції із генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом.

Столтенберґ каже, що розуміє розчарування Зеленського, адже в країні війна. Втім додає: зараз Україна як ніколи близька до НАТО.

Що залишилося за лаштунками? Та що саме можуть гарантувати союзники Україні? Подробиці і включення із Вільнюса у Свобода Live