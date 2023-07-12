Нова зброя для ЗСУ: Україна переможе до кінця року?

Попри сильний тиск Києва та країн Східної Європи, НАТО на саміті у Вільнюсі 11 липня не дав чітких критеріїв та термінів вступу України до Альянсу. Натомість союзники пообіцяли прийняти Україну без Плану дій щодо членства – обов'язкового етапу для всіх держав раніше, крім Фінляндії та Швеції.

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Також Альянс відкриває багаторічну програму військової допомоги Києву на $500 млн на рік, щоб модернізувати ЗСУ та допомогти їм перейти на стандарти НАТО.

А 12 липня починає працювати Рада Україна-НАТО, яка прийде на заміну однойменної Комісії, і обіцяє глибшу співпрацю. На ньому обговорюватимуться гарантії безпеки для України від країн Заходу, які діятимуть до набуття нею членства в Альянсі.

Окремі країни НАТО на саміті у Вільнюсі пообіцяли Силам оборони України нову зброю. Франція слідом за Британією надасть близько півсотні далекобійних ракет Scalp – аналогів Storm Shadow; Німеччина пообіцяла 25 танків Leopard та 40 БМП Marder, а Австралія передасть Україні 30 БТР Bushmaster.

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Водночас президент Чехії Петро Павел вчергове у кулуарах саміту повторив, що Україна має час до кінця року, щоб сформувати вигідну позицію для переговорів з Росією на полі бою – до виборів у США. Те, що до кінця 2023 року Захід може почати примушувати Київ до миру з Кремлем, припустив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Головні питання випуску:

Чи може Україна перемогти Росію до кінця року – на що розраховують її союзники?

Чому Альянс так і не назвав чітких критеріїв та термінів для вступу Києва до НАТО?

І як на домовленості у Вільнюсі відреагують у Москві?