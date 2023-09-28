ЗСУ просувається до Токмака: які шанси звільнити місто

Російські добровольці із Легіону «Свобода Росії» заявили, що вони зайшли на територію Бєлгородської області.

Що там відбувається? Яка мета рейду? Про це у включенні представника Легіону.

Які шанси звільнити Токмак?

Українські війська 27 вересня продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та вийшли на лінію окопів на захід від Вербового. Про це заявляють у американському інституті вивчення війни. Чи вдасться ЗСУ протиснути оборону РФ і вийти на Токмак?

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Столтенберґ у Києві: з якою метою?

Генсек НАТО Йенс Столтенберґ прибув із неанонсованим візитом до Києва. Про що говорив із президентом Зеленським та про які результати можна говорити після візитів до України міністрів оборони Британії та Франції.

Чи продаватиме Іран Росії ракети?

Росія зможе закуповувати ракети у Ірана вже у жовтні. Таке пишуть західні медіа і додають, що це стане можливим через закінчення терміну дії відповідної резолюції ООН. Які ризики, що іранські ракети попадуть до армії РФ та про які обсяги йдеться?

Нагірний Карабах: вірмени тікають

Сепаратистська «Нагірно-Карабахська республіка» припинить існування з 1 січня. Про це йдеться в указі «про дії, що випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року», який підписав очільник утворення Самвел Шахраманян, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Між тим, мирний договір між Баку та Єреваном ще не підписаний. Чому? Та на яких умовах це буде? А також, що Азербайджан робитиме із колишніми керівниками невизнаного сепаратистського утворення?