17 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У Росії розпочинається триденне голосування на виборах до Державної думи. Вибори проводитимуться за відсутності загальнодоступних відеотрансляцій з виборчих дільниць, з жорсткою регламентацією роботи журналістів і без спостерігачів ОБСЄ: організація відмовилася від роботи на цих виборах через вимогу скорочення кількості спостерігачів з боку російської ЦВК. До участі у виборах залучають жителів окупованих територій України: Донбасу і Криму. Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори до Держдуми Росії.
- Пленум Верховного суду розгляне звернення Вищої ради правосуддя в Конституційний суд з вимогою усунути від формування ВРП Етичну раду, до складу якої мають увійти міжнародні експерти і яка, згідно з законом, має очистити судову владу від корупції та кругової поруки.
- На пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної сотні в Києві відбудеться акція солідарності з активістами білоруського правозахисного центру «Весна», яких позбавили волі з політичних мотивів. Учасники акції розповідатимуть історії боротьби за права людини в Білорусі і висловлять підтримку заарештованим активістам і правозахисникам.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визначила 17 вересня як Всесвітній день безпеки пацієнтів.
- В Україні у цей день відзначають День рятівника.
Цей день в історії
- 1864 року народився Михайло Коцюбинський – український письменник і громадський діяч.
- 1939 року після укладення пакту Молотова-Ріббентропа Радянський Союз увів війська на територію Східної Польщі, вступивши таким чином у Другу світову війну на боці нацистського Третього Райху. 22 вересня 1939 року відбувся спільний радянсько-німецький військовий парад у Бресті. 24 вересня радянські й німецькі війська здійснили спільну операцію з оточення польських з’єднань під Замостям. 28 вересня впала Варшава. Територіальний поділ Польщі між СРСР і Німеччиною був завершений 28 вересня 1939 року підписанням договору про дружбу і кордон.
- 1978 року у Білому домі у Вашингтоні тодішні єгипетський президент Анвар Садат та ізраїльський прем'єр-міністр Менахем Бегін підписали Кемп-девідську угоду, що стала результатом 12-денних переговорів у заміській резиденції тодішнього президента США Джиммі Картера і визначила рамки майбутнього мирного договору. Згідно з нею, Ізраїль виводив свої війська з Сінайського півострова, окупованого в 1967 році, країни встановлювали дипломатичні відносини і визначали режим судноплавства в Суецькому каналі. За цю угоду в 1978 році Садат і Бегін були нагороджені Нобелівською премією миру.
- 1989 року у Чернівцях відкрився перший фестиваль української пісні «Червона рута», який став точкою відліку в розвитку сучасної української поп-культури. На заключному концерті фестивалю Василь Жданкін вперше за радянський час виконав зі сцени гімн «Ще не вмерла Україна».
- 2011 року в Нью-Йорку розпочалась акція «Захопи Волл-стріт», учасники якої встановили наметове містечко в центрі міста на знак протесту проти корупції і зловживань фінансових корпорацій.
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