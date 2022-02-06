«Краплена колода». За що у Криму масово звільняють та арештовують чиновників?

Торік на окупованому півострові встановили рекорд із часу анексії за кількістю звільнених із посад у керівній вертикалі. Свої крісла втратили чи залишили за власним бажанням два десятки високопосадовців. І хвиля відставок продовжується і в 2022 році. З чим пов’язані такі масові кадрові зміни? І як це позначиться на проросійській кримській вертикалі влади? Як це вплине на життя кримчан?

Звільнені та затримані за шахрайство

У 2021 році залишили посади навіть ті, хто обіймав їх майже з самого початку анексії. Влітку написав заяву про звільнення підконтрольний Росії міністр екології Криму Геннадій Нараєв, який був призначений на цю посаду ще в квітні 2014 року. Причини офіційно не повідомлялися.

Майже одночасно з ним пішов за власним бажанням підконтрольний Росії міністр палива та енергетики Євген Рукавишников. Пробув на посаді три роки.

Подав у відставку і глава російської адміністрації Керчі Сергій Бороздін. Але він за 2 місяці отримав призначення в російський уряд Криму: заступником міністра транспорту Криму.

Восени до думських виборів усе було відносно тихо. І тільки після голосування у вересні розпочались гучні затримання. Міністра будівництва Криму Михайла Храмова та віцепрем'єра з питань федеральної цільової програми Євгена Кабанова звинуватили в шахрайстві з грошима російського бюджету під час будівництва водогону в Сімферопольському районі. Обидва напередодні написали заяви про відставку за власним бажанням.

За осінь нібито за власним бажанням звільнилися два міністри, та звільнені чи пішли самі чотири глави російських адміністрацій міст. Це глави підконтрольних Росії міністерства транспорту Криму Євген Ісаков, міністерства охорони здоров’я Криму Олександр Остапенко, глави російський адміністрацій: Джанкоя – Едуард Селіванов, Судака – Ігор Степіков, Сімферопольського району – Діоніс Алексанов, Феодосії – Сергій Бовтуненко.

І під кінець осені главу Білогірської адміністрації Ігоря Іпатка затримали за підозрою в хабарництві. За таким же звинуваченням взяли ще й довгожительку підконтрольного Росії уряду Криму, міністра культури Криму Аріну Новосельську.

Звільнені керували бюджетними потоками

Коріння процесів, які призвели до затримань, вважає політолог Дмитро Левусь, слід шукати у Москві.

«Всі ці речі пов’язані з конфліктами в керівництві Російської Федерації і з тим, що зменшується «кормова база» для окупанта. Тобто Крим є таким, доволі відомим регіоном-реципієнтом для грошей з бюджету Росії, тому саме в такому ключі варто розглядати посади міністрів. Це посади, які дозволяють керувати бюджетними потоками, потічками, струмочками. Ну, а в самій Росії, в її керівництві, вже давно є конфлікти щодо того, хто і як буде курувати якісь регіони», – каже Дмитро Левусь.

Взимку залишилися без посад ще кілька топ-чиновників. За власним бажанням пішов віце-прем’єр, міністр сільського господарства Криму Андрій Рюмшин. Главу євпаторійської міськради Олесю Харитоненко на початку грудня звільнили міські депутати, підконтрольні Москві. Вона вже місяць як не працювала, бо суд Євпаторії усунув її з посади на час проведення розслідування кримінальної справи.

За тиждень після Харитоненко посаду залишив глава міськради міста Саки Олена Мінакова – знову жодних офіційних коментарів щодо причин. Заяви про звільнення голови Сімферопольської адміністрації Валентина Демидова та Роздольненської селищної адміністрації Павла Чернявського принаймні мали пояснення. Вони вже кілька місяців отримували претензії щодо зривів різних робіт.

«Валентин Валентинович Демидов сьогодні написав заяву. Вчинив, ну, мужньо як керівник. У тій частині, що визнав свої помилки. Вважаю, що це чесна позиція. Тобто: прийшов, обіцяв зробити, не вийшло», – заявив підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов).

В середині січня, знову ж за власним бажанням, йдуть підконтрольний Росії міністр житлової політики та держбуднагляду Криму Максим Скорін та начальник служби автомобільних доріг Криму Валерій Васякін.

Ще восени політологиня з Криму Євгенія Горюнова прогнозувала, що кадрові зміни можуть відбутися і в приморських регіонах.

«Мені здається, що будуть зміни ще на місцях, особливо на південному березі, у містах можуть бути певні зміни. Не тільки приморські міста, скажімо так, приморський сектор. Особливо там, де були реалізовані об'єкти федеральної цільової програми, де ця програма працювала, де були залучені там місцеві підрядники, та ось, в обхід російських, тобто я думаю, що там будуть якісь теж, відставки голів районів чи міст», – казала Євгенія Горюнова.

Першого лютого 2022 року заявив про відставку за власним бажанням російський голова Євпаторії Роман Тихончук. Сергій Аксьонов ( за документами Аксенов – ред.) пояснив, що Тихончук пішов у відставку «за підсумками оцінки своєї діяльності та результатів роботи».

Звільнення топ-чиновників Сергій Аксьонов пояснював в програмі російської державної агенції «ТАРС».

якщо людина не може досягти результатів, звісно, потрібно шукати іншого

«Людина не може організувати роботу, а який інший вихід? До багатьох з тих, хто був звільнений, я добре до них ставлюся. Вони як люди самі – багато хто порядний і не мали корупційних моментів. Але якщо людина не може досягти результатів, звісно, потрібно шукати іншого. Тут же це не приватний бізнес і не питання, які я маю право самостійно вирішувати. Це питання щодо долі величезної кількості людей. Обіцяли – зробили. Якщо не можемо, треба сказати наперед у цьому випадку. Якщо вже провалили, треба не відпиратися, а сказати, як є», – заявляє Сергій Аксьонов.

Ким замінять звільнених?

Сергій Аксьонов також скаржиться, що у чиновників маленькі зарплати.



«Я вважаю, що несправедливо більшій частині посадових осіб платять зарплату. Тобто за рівнем навантаження, за рівнем відповідальності для тих, хто сумлінно виконує роботу – цього недостатньо», – каже Аксьонов.



На посади звільнених здебільшого приходять заступники або чиновники з інших відомств. Наприклад, виконувати обов’язки російського глави адміністрації Сімферополя доручено Максиму Балахонову, він обіймав посаду першого заступника глави адміністрації. Заступник міністра Ірина Дивінчукова призначена тимчасово виконуючою обов'язками міністра житлової політики та державного будівельного нагляду. Виконуючим обов’язки російської глави адміністрації Євпаторії призначено першого заступника глави Олександра Ритова.

як каже «бацька» – перетрушування» ось цієї чиновницької колоди

«Я не думаю, що ми бачитимемо якісь нові цікаві прізвища, бо їх у Криму вже просто не залишилося. Ну, якась там буде перетасовка. Або, як мені недавно сказали, «краще говорити як каже «бацька» – перетрушування», ось цієї чиновницької колоди. Такої уже пошарпаної, вже абсолютно крапленої. Ну, тим не менш, цю колоду вони будуть перетрушувати-перетрушувати, намагаючись вичавити хоч щось із ситуації, яка у них є», – вважає політологиня з Криму Євгенія Горюнова.

Поява на посадах людей із Росії не виключена, вважає політолог Дмитро Левусь. Але для кримчан від цього мало що зміниться.

дуже вдалий момент для продовження такого зросійщення регіону

«За великим рахунком немає ніякої різниці, хто це: росіяни чи колаборанти. Зрозуміло, що вони вдало впроваджують політику Кремля, політику Путіна. Оця нинішня чехарда, це якраз-таки дуже вдалий момент для продовження такого зросійщення регіону і, так би мовити, включення його в загальноросійські процеси. Задля підвищення контрольованості оцих корупційних потоків і для підвищення контрольованості можливості вилучати кошти з оцих федеральних програм, таке відбудеться, звичайно», – вважає Дмитро Левусь.

Сюрприз для Аксьонова

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов може розраховувати отримати цю посаду і втретє. Політологиня Євгенія Горюнова ще восени прогнозувала, що навіть відставки та затримання топ-чиновників зняттям йому не загрожуватимуть, але Аксьонову можуть обмежити повноваження.

«Можливо, вони відтягнуть цей процес заміни через відсутність кадрів, але Аксьонова помітно обмежать у правах і повноваженнях, неофіційно, безумовно. Офіційно все залишиться так, як воно було. Можливо, що в нього будуть ці потоки певні перекриті», – казала Євгенія Горюнова.

28 грудня 2021 року без пояснення причинйде у відставку глава з управління федеральною цільовою програмою Андрій Нікітченко. Сергій Аксьонов, тим часом, закликав чиновників активніше реалізовувати в 2022 році проєкти російських державних програм, включаючи ФЦП, щоб отримати більше фінансування від Москви.

Замість федеральної цільової програми виконуватимуть держпрограму «Соціально-економічний розвиток Криму та Севастополя», затверджену ще в січні 2019 року. Грошей менше не стане, може, й побільшає. Але витрати коштів контролюватимуть у Москві, це робитиме Міністерство економічного розвитку Росії.

Сергій Аксьонов абсолютно не самостійна фігура, впевнений політолог Дмитро Левусь.

корупція в путінській Росії, вона абсолютно сакралізована

«Конфлікт, в першу чергу, з розподілу бюджетних коштів, які надходять до Криму. По-друге з перерозподілу і місцевого якогось ресурсу. Ще один момент: це не має аж ніяк нічого спільного з боротьбою з корупцією. Оскільки корупція в путінській Росії, вона абсолютно сакралізована і, головне, існує в певних схемах, куди вбудовані практично всі чиновники», – вважає Дмитро Левусь.