Нові операції ГУР у Криму: до чого готуються ЗСУ? Туапсе, Краснодар, Сочі: що далі?

Головне управління розвідки оприлюднило відео, де, як повідомляється, працівники спецпідрозділу уражають російські літаки. Йдеться про два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» в Криму, що використовувалися для патрулювання та боротьби з підводними човнами. Повідомляють, що це перше ураження літаків такого типу в історії.

Також під час цього нальоту ГУРівці нібито знищили російський військово-транспортний вертоліт Мі-8.

  • Деталі спецоперації від ГУР.
  • Що це означає?
  • ЗСУ відкривають шлях морським дронам?
  • Як на подібні спецоперації реагують жителі Криму?
  • Яка атмосфера в окупованому Криму?
  • Усе це якось пов’язано із бензиновою кризою у Криму?
  • І до чого готуються ЗСУ?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:



Проєкт Крим.Реалії

