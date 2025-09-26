Нові операції ГУР у Криму: до чого готуються ЗСУ? Туапсе, Краснодар, Сочі: що далі?

Головне управління розвідки оприлюднило відео, де, як повідомляється, працівники спецпідрозділу уражають російські літаки. Йдеться про два російські літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» в Криму, що використовувалися для патрулювання та боротьби з підводними човнами. Повідомляють, що це перше ураження літаків такого типу в історії.

Також під час цього нальоту ГУРівці нібито знищили російський військово-транспортний вертоліт Мі-8.

Деталі спецоперації від ГУР.

Що це означає?

ЗСУ відкривають шлях морським дронам?

Як на подібні спецоперації реагують жителі Криму?

Яка атмосфера в окупованому Криму?

Усе це якось пов’язано із бензиновою кризою у Криму?

І до чого готуються ЗСУ?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:








