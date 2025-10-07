Зведення рахунків і «заморозка»: Зеленський готує вибори?

Чи справді президент України Володимир Зеленський готовий відмовитися від влади? Таке питання ставить американське видання Politico. Співрозмовники видання скептичні щодо цього і загалом вважають, що в Україні вже готуються до президентських виборів.
- За яких умов вони можуть відбутися?
- Чи справді команди розпочали неоголошену підготовку до цього?
- Вибори під час припинення вогню реальні?
- Зеленський піде у президенти знову?
- Команда президента уже готується?
- Конкурентів «зачищають»?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:
Форум