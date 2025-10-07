Доступність посилання

Зведення рахунків і «заморозка»: Зеленський готує вибори?

Чи справді президент України Володимир Зеленський готовий відмовитися від влади? Таке питання ставить американське видання Politico. Співрозмовники видання скептичні щодо цього і загалом вважають, що в Україні вже готуються до президентських виборів.

  • За яких умов вони можуть відбутися?
  • Чи справді команди розпочали неоголошену підготовку до цього?
  • Вибори під час припинення вогню реальні?
  • Зеленський піде у президенти знову?
  • Команда президента уже готується?
  • Конкурентів «зачищають»?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:


Проєкт Крим.Реалії

