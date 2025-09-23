Зеленський і Трамп зустрічаються у Нью-Йорку. НАЖИВО

Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічаються у Нью-Йорку.

Там стартує 80-та сесія Генасамблеї ООН. На її полях мають поспілкуватися президенти США та України.

Після розмови планується пресконференція Зеленського.

Про що спілкуватимуться президент США та президент України?

Чи будуть домовленості щодо припинення війни в Україні?

Чи говоритимуть про переговори з РФ і умови миру?

А про вплив на Путіна і РФ?

