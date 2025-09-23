Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Політика

Зеленський і Трамп зустрічаються у Нью-Йорку. НАЖИВО

Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічаються у Нью-Йорку.

Там стартує 80-та сесія Генасамблеї ООН. На її полях мають поспілкуватися президенти США та України.

Після розмови планується пресконференція Зеленського.

  • Про що спілкуватимуться президент США та президент України?
  • Чи будуть домовленості щодо припинення війни в Україні?
  • Чи говоритимуть про переговори з РФ і умови миру?
  • А про вплив на Путіна і РФ?

Долучайтесь до трансляції на @Радіо Свобода у спецетері програми «Свобода Live» з українським перекладом:

Форум

Проєкт Крим.Реалії

Recommended

XS
SM
MD
LG