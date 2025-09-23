Зеленський і Трамп зустрічаються у Нью-Йорку. НАЖИВО

Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічаються у Нью-Йорку.
Там стартує 80-та сесія Генасамблеї ООН. На її полях мають поспілкуватися президенти США та України.
Після розмови планується пресконференція Зеленського.
- Про що спілкуватимуться президент США та президент України?
- Чи будуть домовленості щодо припинення війни в Україні?
- Чи говоритимуть про переговори з РФ і умови миру?
- А про вплив на Путіна і РФ?
