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Донбас

«Злив» Теплінського: чи можуть дані про справжні втрати РФ змусити Путіна піти з України?

2 серпня командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський у своєму привітанні з Днем ПДВ розкрив дані про втрати десантників у війні з Україною. На відео, опублікованому телеканалом Міноборони РФ «Звезда», звернуло увагу російське опозиційне видання «Агентство».

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

У ньому командувач повідомив, що понад 5 тисяч десантників повернулися на фронт в Україні після отриманих поранень, а близько 3,5 тисячі поранених взагалі відмовилися залишити передову. Скільки елітних бійців Росії загинуло в Україні, Теплинський не зазначив. Проте аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов у коментарі «Агентству» припустив, що може йтися про кілька тисяч людей.

Незабаром після публікації відео привітання Теплинського було видалено із сайту телеканалу «Звезда», з їхнього телеграм-каналу та телеграм-каналу самого командувача. «Агентство» припускає, що інформацію про такі втрати російське Міноборони не хотіло б розголошувати.

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Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті 3 серпня зазначив, що Кремль став ще більш чутливим до суперечок в інтернеті між російськими воєнкорами та будь-якої інформації про невдачі армії Росії в Україні.

Вони помітили, як один із Z-воєнкорів розкритикував публікацію колегами інформації про удари по мосту в Чонгарі та Севастополі – на його думку, це може «безвідповідально посіяти паніку».

Головні питання випуску:

Як ЗСУ вдається тисячами ліквідувати російських десантників еліту армії РФ?

Чи вдається Кремлю приховувати дані про свої втрати всередині Росії?

Чи може поширення серед росіян даних про справжній стан справ на фронті змусити Путіна піти з України?

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