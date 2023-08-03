«Злив» Теплінського: чи можуть дані про справжні втрати РФ змусити Путіна піти з України?

2 серпня командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський у своєму привітанні з Днем ПДВ розкрив дані про втрати десантників у війні з Україною. На відео, опублікованому телеканалом Міноборони РФ «Звезда», звернуло увагу російське опозиційне видання «Агентство».

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У ньому командувач повідомив, що понад 5 тисяч десантників повернулися на фронт в Україні після отриманих поранень, а близько 3,5 тисячі поранених взагалі відмовилися залишити передову. Скільки елітних бійців Росії загинуло в Україні, Теплинський не зазначив. Проте аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов у коментарі «Агентству» припустив, що може йтися про кілька тисяч людей.

Незабаром після публікації відео привітання Теплинського було видалено із сайту телеканалу «Звезда», з їхнього телеграм-каналу та телеграм-каналу самого командувача. «Агентство» припускає, що інформацію про такі втрати російське Міноборони не хотіло б розголошувати.

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Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті 3 серпня зазначив, що Кремль став ще більш чутливим до суперечок в інтернеті між російськими воєнкорами та будь-якої інформації про невдачі армії Росії в Україні.

Вони помітили, як один із Z-воєнкорів розкритикував публікацію колегами інформації про удари по мосту в Чонгарі та Севастополі – на його думку, це може «безвідповідально посіяти паніку».

Головні питання випуску:

Як ЗСУ вдається тисячами ліквідувати російських десантників – еліту армії РФ?

Чи вдається Кремлю приховувати дані про свої втрати всередині Росії?

Чи може поширення серед росіян даних про справжній стан справ на фронті змусити Путіна піти з України?