«Злив» Теплінського: чи можуть дані про справжні втрати РФ змусити Путіна піти з України?

2 серпня командувач Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковник Михайло Теплінський у своєму привітанні з Днем ПДВ розкрив дані про втрати десантників у війні з Україною. На відео, опублікованому телеканалом Міноборони РФ «Звезда», звернуло увагу російське опозиційне видання «Агентство».
У ньому командувач повідомив, що понад 5 тисяч десантників повернулися на фронт в Україні після отриманих поранень, а близько 3,5 тисячі поранених взагалі відмовилися залишити передову. Скільки елітних бійців Росії загинуло в Україні, Теплинський не зазначив. Проте аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов у коментарі «Агентству» припустив, що може йтися про кілька тисяч людей.
Незабаром після публікації відео привітання Теплинського було видалено із сайту телеканалу «Звезда», з їхнього телеграм-каналу та телеграм-каналу самого командувача. «Агентство» припускає, що інформацію про такі втрати російське Міноборони не хотіло б розголошувати.
Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті 3 серпня зазначив, що Кремль став ще більш чутливим до суперечок в інтернеті між російськими воєнкорами та будь-якої інформації про невдачі армії Росії в Україні.
Вони помітили, як один із Z-воєнкорів розкритикував публікацію колегами інформації про удари по мосту в Чонгарі та Севастополі – на його думку, це може «безвідповідально посіяти паніку».
Головні питання випуску:
Як ЗСУ вдається тисячами ліквідувати російських десантників – еліту армії РФ?
Чи вдається Кремлю приховувати дані про свої втрати всередині Росії?
Чи може поширення серед росіян даних про справжній стан справ на фронті змусити Путіна піти з України?