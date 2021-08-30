30 серпня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються?
- 30 вересня, як повідомлялося заздалегідь, мав розпочатися візит Президента України Володимира Зеленського у США. Однак на початку доби посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що візит відбудеться 31 серпня і 1 вересня. Зустріч Зеленського і Байдена – 1 вересня.
- Рада Безпеки ООН проведе обговорення ситуації в Афганістані.
- В Естонії пройде перший тур президентських виборів.
Цей день в історії
- 1918 року 28-літня есерка Фанні Каплан трьома пострілами тяжко поранила лідера російських більшовиків Володимира Леніна після його виступу перед робітниками заводу Міхельсона в Москві.
- 1991 року Президія Верховної Ради України на підставі висновків Тимчасової комісії з перевірки діяльності посадових осіб та органів влади у зв'язку з державним переворотом 19-21 серпня уперше заборонила діяльність Компартії України. Власність і майно КПУ та КПРС на території України перейшли на баланс Верховної Ради.
- В цей же день 1991 року Верховна Рада Азербайджану ухвалили Декларацію про незалежність Республіки Азербайджан.
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