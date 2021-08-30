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Суспільство

30 серпня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Візит Володимира Зеленського до США перенесли на 31 серпня і 1 вересня

Які події очікуються?

Цей день в історії

  • 1918 року 28-літня есерка Фанні Каплан трьома пострілами тяжко поранила лідера російських більшовиків Володимира Леніна після його виступу перед робітниками заводу Міхельсона в Москві.
  • 1991 року Президія Верховної Ради України на підставі висновків Тимчасової комісії з перевірки діяльності посадових осіб та органів влади у зв'язку з державним переворотом 19-21 серпня уперше заборонила діяльність Компартії України. Власність і майно КПУ та КПРС на території України перейшли на баланс Верховної Ради.
  • В цей же день 1991 року Верховна Рада Азербайджану ухвалили Декларацію про незалежність Республіки Азербайджан.
Голос вулиць. Як у Криму демонструють любов до України (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Голос вулиць. Як у Криму демонструють любов до України (фотогалерея)

Крим.Реаліі зібрали у цій фотогалереї прояви українського патріотизму в Криму

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