Українці діаспори закликають лідерів країн «Групи двадцяти» не зустрічатися з Путіним в Аргентині

Українці, що живуть у країнах «Групи двадцяти» (G20), переконують керівництво своїх держав у важливості реакції на агресію Росії щодо України. Українські організації в США, Канаді, Ірландії та інших державах закликають політиків не зустрічатися з російським президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині. Якщо ж зустріч є неминучою, українці просять очільників держав висловитися на захист України.

Олена Козлова-Пейтс представляє групу українців в американських штатах Північна Кароліна та Південна Кароліна. Спільнота закликає українців у США звернутися до президента Трампа на веб-сайті Білого дому і попросити його терміново закликати Путіна негайно відпустити українських моряків і політв’язнів, а також «піти геть з України». Їхня група вже 5-й рік допомагає українським ветеранам, сиротам і родинам загиблих.

«Ми закликаємо своїх лідерів до наступного: цими вихідними в Аргентині вони мають наполягти, щоб Росія негайно відпустила українських моряків, випустила на волю українських політв’язнів і йшла геть з України, – говорить Олена. – На зустрічі країн G20 у них буде можливість сказати про це Путіну».

​«Я бачу це як можливість для нашої громади звернути увагу лідерів, яких ми обрали, на теми, що нас хвилюють. Ми постійно це робимо на локальному рівні в нашому штаті, а також із нашими представниками в Конгресі. Але цього разу звертаємося до президента. Він має можливість допомогти зупинити диктатора Путіна в Україні, що для нас у цей час головне. У будь-якому разі ми будемо продовжувати підтримувати Україну, допомагати, як робили це впродовж останніх п’яти років».

Олена вірить, що результат такої ініціативи не забариться, бо в минулому українській громаді вже вдалося добитися кількох вагомих рішень.

Саміт G-20 відбудеться у Буенос-Айресі з 30 листопада до 1 грудня. Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає його раніше запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним буде скасована. Остаточне рішення ще не ухвалене.

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю американським ЗМІ висловив побажання, щоб президент США Дональд Трамп під час саміту сказав Путіну забратися геться з України.

Антоніна Кумка, президент Canada Ukraine International Assistance Fund, що базується в канадському Торонто, розповідає, що українці в Канаді миттєво почали писати листи до своїх депутатів з вимогою більшого тиску на Росію у світлі того, що відбулося в Керченській протоці.

​Ця організація постійно привертає увагу до ситуації в Україні, а також працює над проектами, пов'язаними з реабілітацією українських ветеранів та підтримкою їхніх сімей.

Більш ефективним «тиском» на керівників держав та донесенням послання є саме масові звернення громадян та жителів відповідних країн

«Зараз, на мою думку (і на думку багатьох, із ким спілкуюся) більш ефективним «тиском» на керівників держав та донесенням послання є саме масові звернення громадян та жителів відповідних країн, – стверджує Антоніна. – Не вуличні акції, а саме цільові звернення, з чітким посилом. Зустріч в Аргентині може стати початком нових ідей щодо того, як країнам поводити себе з Росією. Завдання закордонних українців сьогодні – направити ці ідеї у правильне русло».

Микола Круцик очолює Асоціацію українців в Республіці Ірландія (АУРІ), яка існує з 2008 року, а з 2014-го зосередилась на допомозі Україні в боротьбі з агресором. Організація підтримує захисників України та їхні сім’ї. Цього року вони також координують акцію «Об’єднані прапором», у рамках якої український прапор подорожує світом.

«Ірландія фактично тримається осторонь будь-яких світових проблем і зберігає нейтралітет, – пояснює Микола. – У зв’язку з загостренням ситуації в Україні українці в Ірландії почали звертатися до парламентарів різного рівня з чіткими посланнями про агресію Росії щодо України, з закликами чинити більший тиск на Росію, щоб вона негайно звільнила всі захоплені території України та звільнила полонених, які утримуються в російських тюрмах».

«Українці в Ірландії також закликають представників уряду, які будуть запрошені до Аргентини на G20 як гості, висловити свою підтримку Україні».