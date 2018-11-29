Українці діаспори закликають лідерів країн «Групи двадцяти» не зустрічатися з Путіним в Аргентині

Українці, що живуть у країнах «Групи двадцяти» (G20), переконують керівництво своїх держав у важливості реакції на агресію Росії щодо України. Українські організації в США, Канаді, Ірландії та інших державах закликають політиків не зустрічатися з російським президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині. Якщо ж зустріч є неминучою, українці просять очільників держав висловитися на захист України.
Олена Козлова-Пейтс представляє групу українців в американських штатах Північна Кароліна та Південна Кароліна. Спільнота закликає українців у США звернутися до президента Трампа на веб-сайті Білого дому і попросити його терміново закликати Путіна негайно відпустити українських моряків і політв’язнів, а також «піти геть з України». Їхня група вже 5-й рік допомагає українським ветеранам, сиротам і родинам загиблих.
«Ми закликаємо своїх лідерів до наступного: цими вихідними в Аргентині вони мають наполягти, щоб Росія негайно відпустила українських моряків, випустила на волю українських політв’язнів і йшла геть з України, – говорить Олена. – На зустрічі країн G20 у них буде можливість сказати про це Путіну».
«Я бачу це як можливість для нашої громади звернути увагу лідерів, яких ми обрали, на теми, що нас хвилюють. Ми постійно це робимо на локальному рівні в нашому штаті, а також із нашими представниками в Конгресі. Але цього разу звертаємося до президента. Він має можливість допомогти зупинити диктатора Путіна в Україні, що для нас у цей час головне. У будь-якому разі ми будемо продовжувати підтримувати Україну, допомагати, як робили це впродовж останніх п’яти років».
Олена вірить, що результат такої ініціативи не забариться, бо в минулому українській громаді вже вдалося добитися кількох вагомих рішень.
Саміт G-20 відбудеться у Буенос-Айресі з 30 листопада до 1 грудня. Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає його раніше запланована зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним буде скасована. Остаточне рішення ще не ухвалене.
Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю американським ЗМІ висловив побажання, щоб президент США Дональд Трамп під час саміту сказав Путіну забратися геться з України.
Антоніна Кумка, президент Canada Ukraine International Assistance Fund, що базується в канадському Торонто, розповідає, що українці в Канаді миттєво почали писати листи до своїх депутатів з вимогою більшого тиску на Росію у світлі того, що відбулося в Керченській протоці.
Ця організація постійно привертає увагу до ситуації в Україні, а також працює над проектами, пов'язаними з реабілітацією українських ветеранів та підтримкою їхніх сімей.
Більш ефективним «тиском» на керівників держав та донесенням послання є саме масові звернення громадян та жителів відповідних країн
«Зараз, на мою думку (і на думку багатьох, із ким спілкуюся) більш ефективним «тиском» на керівників держав та донесенням послання є саме масові звернення громадян та жителів відповідних країн, – стверджує Антоніна. – Не вуличні акції, а саме цільові звернення, з чітким посилом. Зустріч в Аргентині може стати початком нових ідей щодо того, як країнам поводити себе з Росією. Завдання закордонних українців сьогодні – направити ці ідеї у правильне русло».
Микола Круцик очолює Асоціацію українців в Республіці Ірландія (АУРІ), яка існує з 2008 року, а з 2014-го зосередилась на допомозі Україні в боротьбі з агресором. Організація підтримує захисників України та їхні сім’ї. Цього року вони також координують акцію «Об’єднані прапором», у рамках якої український прапор подорожує світом.
«Ірландія фактично тримається осторонь будь-яких світових проблем і зберігає нейтралітет, – пояснює Микола. – У зв’язку з загостренням ситуації в Україні українці в Ірландії почали звертатися до парламентарів різного рівня з чіткими посланнями про агресію Росії щодо України, з закликами чинити більший тиск на Росію, щоб вона негайно звільнила всі захоплені території України та звільнила полонених, які утримуються в російських тюрмах».
«Українці в Ірландії також закликають представників уряду, які будуть запрошені до Аргентини на G20 як гості, висловити свою підтримку Україні».
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