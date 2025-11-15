Український Крим у культурі: мистецтво, історія та боротьба за звільнення

(Рубрика «Точка зору»)

Алушта, Крим: саме там у 1897 році була започаткована кримська тема у творчості художника родом з Харківщини Василя Кричевського.

Назавжди захоплений природою, морем, досі небаченими барвами він створив цикл акварелей – пейзажів Криму, один з них – «Схід сонця» нині зберігається в Музеї Михайла Грушевського в Києві.

До Криму Василь Кричевський часто повертався, у 1936 році він створив хвилюючий «Морський пейзаж», також його «Море» присвячене винятковій природі цього краю.

Українських мистців, письменників, поетів Крим завжди притягав не тільки своєю неповторною природою, а й самобутньою атмосферою побуту, культури його корінних жителів – кримських татар.

Леся Українка і Крим

Також особливо тісно пов’язаний Крим із життям і творчістю Лесі Українки. Вона тут побувала тричі, вперше – коли їй було 19 років (1890 рік). Відтоді і до кінці життя згадувала поетеса Саки, Євпаторію, Алупку, Бахчисарай і, звичайно, – море:

Ясне небо, ясне море,

Ясні хмарки, ясне сонце.

Певне, се країна світла

Та злотистої блакиті,

Певне, тут не чули зроду,

Що бува негода в світі!

Виразною темою у творчості Лесі Українки став саме Крим кримськотатарського народу, якому присвячений цикл поезій «Кримські спогади». Твори «Бахчисарайський дворець», «Бахчисарай», «Бахчисарайська гробниця» – це схвильована розповідь про трагічну долю корінного народу окупованого тоді Російською імперією Криму, його історію і сподівання.

Особливо зворушують поетичні рядки Лесі Українки про дітей – малих кримчан, про «дівча татарськеє вродливе»:

На чорнявій сміливій голівці

Червоніє шапочка маленька,

Вид смуглявий ледве прикриває

Шовком шитая чадра біленька.

То закриє личко, то відкриє...

Також у творі «Негода» Лесі Українки хвилюючим імперативом лунає тема життя корінного народу Криму:

Як розбитий човен безталанний

Серед жовтих пісків погибає,

Так чудовий сей край богоданний

У неволі в чужих пропадає.

Тарас Шевченко і Крим

Тарасу Шевченкові не вдалось побувати в Криму, хоча такі наміри в нього були. Зокрема, в «Журналі» від 13 червня 1857 року поет зазначив, що дорогою до Катеринодару (нині Краснодар) до свого приятеля, кубанського письменника Якова Кухаренка «гадав проїхати через Крим».

І вцілому у творчості Кобзаря Крим, українсько-кримська тематика посідає важливе місце, зокрема, виділяються на його рисунках зображення кримських ханів Іслам-Гірея ІІІ, Шагін-Гірея, провідника Джамбуйлуцької ногайської орди Муса-бея, інших знаних татар. Докладніше цю тему дослідив кримський літературознавець Григорій Рудницький у праці «Тарас Шевченко і Крим» (Сімферополь: Таврія, 2001 рік).

Із Кримом назавжди пов’язане життя і доля українського історика, сходознавця кримськотатарського походження Агатангела Кримського, рід якого бере початок в Бахчисараї. З Криму, з Керчі розпочалася життєва і творча дорога письменника Івана Липи. Спеціальну археологічну подорож Кримом у 1884 року здійснили історик Дмитро Антонович та етнографа Дмитро Яворницький, побували в Інкермані, Севастополі, Херсонесі, Бахчисараї, Сімферополі.

Багатий і таємничий світ татар у Криму розкриває хвилююча поезія Галі Мазуренко «АХРЕТ БЕТКЕ» (з кримськотатарської – віч-на-віч з потойбічним світом) («Три місяці в літері життя». Збірка пезій. Лондон, 1973 р., стр. 134).

Про Крим можна дізнатись також з праці українця з Канади, відомого вченого, історика Ореста Субтельного – «Україна. Історія» (2-е видання, Київ, «Либідь», 1992 р.), мандрував Кримом і відомий художник Іван Труш.

Український Крим не перестає притягати увагу світу, сьогодні насамперед всі погляди звернені до протистояння України, її кримськотатарського народу в боротьбі з російськими загарбниками за звільнення цього краю від окупантів.

Історія свідчить: як в часи Тараса Шевченка і Лесі Українки, так і нині український Крим залишається символом незламності його народу.

Оксана Пеленська – дослідниця історії української еміграції і мистецтва у міжвоєнній Чехословаччині, авторка Енциклопедичного словника «Україна поза Україною»

