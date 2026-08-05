«Універсальний солдат» президента. Чому Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) отримала нового очільника Посада голови СЗР залишалася вакантною з початку 2026 року. Попередній керівник, Олег Іващенко, перейшов на посаду начальника ГУР, змінивши Кирила Буданова, який очолив Офіс президента. Відтоді й протягом останніх шести місяців Службою зовнішньої розвідки керував Олег Луговський – як виконувач обов'язків. – 3 серпня президент України Володимир Зеленський призначив на цю посаду Рустема Умєрова, який був секретарем Ради національної безпеки та оборони. РНБО ж очолив ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Призначення Умєрова викликало дискусії. Критики зауважують, що Умєров не має досвіду роботи у розвідувальних структурах, а його прихильники акцентують на іншому – досвіді управління оборонним сектором, участі у міжнародних перемовинах та наявності контактів із ключовими партнерами України.



Чому саме Рустем Умєров отримав одну з найважливіших посад у сфері національної безпеки, і що це призначення може свідчити про кадрову політику Банкової – розбиралось Радіо Свобода.

Володимир Зеленський пояснив, що бачить призначення Умєрова серед іншого як спосіб зберегти за ним роль одного з ключових координаторів міжнародних переговорів і співпраці з партнерами.

«Щоб у нього було більше можливостей займатися саме такими питаннями одночасно – і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі США й іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України», – сказав президент на нараді з послами у Києві.

Рустем Умєров подякував за таку довіру в своєму дописі у фейсбуці і розповів, яким саме він бачить своє завдання на чолі СЗР.

«Сьогодні СЗР має всі можливості стати ще сильнішим інструментом захисту національних інтересів нашої держави. За останні роки нам вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв’язки зі Сполученими Штатами, Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу й іншими партнерами», – написав він.

І наголосив:

«Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці. На новій посаді продовжу працювати над цим»

Не розвідник на чолі розвідки

Рустем Умєров має значний досвід у владних структурах, зокрема і керівний. Широкому загалу він найбільш відомий за своїми останніми двома посадами – секретаря РНБО та міністра оборони України. Але серед напрямків, якими він займався і очолював, немає розвідки. І це – одне з ключових застережень критиків його призначення на посаду голови СЗР.

Досвіду роботи з міжнародними партнерами та розвитку оборонної співпраці України – на чому наголошував і президент, і сам Умєров – для такої посади недостатньо, вважає генерал армії України Микола Маломуж, який очолював Службу зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках.

Це загроза аморфності, неефективності

«Це загроза аморфності, неефективності… Має бути керівник, який має величезний досвід, авторитет і знання, і особисті контакти як з політиками, так і з керівниками спецслужб, які формують політику своїх держав, – каже Маломуж. – Має бути той фахівець, який має всі ці знання, який зможе ввійти швидко в курс справи з першого дня, підтримується колективом, це в розвідці надважливо. Ефективність дій, професійність. Це те, чого в Умєрова немає».

За словами генерала, він віддає належне досягненням Умєрова в інших сферах, але сумнівається, що на посаді голови СЗР він швидко оволодіє ситуацією.

«Я вважаю, що є в нас дійсно гідні кандидатури відповідного рівня, які могли б очолити структуру сьогодні. Прийняте політичне рішення призначити Умєрова», – переконаний Маломуж.

Рустем Умєров: Крим, Міноборони, РНБО, «плівки Міндіча»

Рустем Умєров прийшов у велику політику через кримськотатарський напрямок. Він був помічником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, працював над звільненням українських політв’язнів Кремля.

У 2019 році став народним депутатом від партії «Голос». У парламенті займався питаннями деокупації Криму, прав людини та представляв Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Умєров увійшов до української переговорної групи з РФ, брав участь у переговорах у Стамбулі У перші тижні після початку повномасштабного вторгнення Росія та Україна зустрічалися в Стамбулі, переговори стосувалися припинення вогню. Вони зайшли в глухий кут, зокрема через вимоги Росії, які фактично означали б втрату Україною суверенітету. щодо можливих гарантій безпеки для України.

Далі рік очолював Фонд держмайна З 7 вересня 2022 року до 5 вересня 2023-го, звідти перейшов на посаду міністра оборони, на якій перебував майже два роки.

У липні 2025-го, на тлі скандалу довкола так званих «плівок Міндіча», на яких фігурувало і його ім'я, Рустем Умєров залишав посаду міністра оборони.

З матеріалів медіа випливало, що на посаді міністра оборони Умєров міг сприяти компаніям, пов’язаним із оточенням Тимура Міндіча, у постачанні Міноборони бронежилетів.

Сам Умєров ці звинувачення заперечував, а підозру йому у цій справі не оголошували.

А у вересні того ж року Центр протидії корупції заявив, що виявив вісім об’єктів нерухомості, пов’язаних із родиною Умєрових, частина з яких, на думку антикорупціонерів, могла підлягати декларуванню. У ЦПК зазначали, що використовували відкриті та платні бази даних щодо власності у США.



У пресслужбі Умєрова ці твердження заперечили. Там заявили, що ні Рустем Умєров, ні його родина «не володіють і ніколи не володіли жодним обʼєктом нерухомості в США», а йдеться лише про орендоване житло.

Також у команді Умєрова наголосили, що майно, яке підлягає декларуванню, було внесене до декларацій, а перевірка НАЗК не виявила порушень.

Незадовго до звільнення з посади міністра оборони Умєрова називали одним із головних кандидатів на посаду посла України у США. Але у Вашингтон поїхала послом Ольга Стефанішина, а Умєрова президент натомість призначив секретарем РНБО. На цій посаді він перебував трохи більше року.

Тож коли зараз з'явилася інформація про звільнення Стефанишиної, Умєрову знову пророкували цю посаду. Однак Володимир Зеленський швидко припинив ці дискусії, одним днем 3 серпня звільнивши Стефанішину і призначивши Умєрова головою СЗР.

«Універсальний солдат» президента

Народна депутатка від фракції «Голос», представниця оборонного комітету парламенту Соломія Бобровська називає це рішення проявом проблеми із кадровою політикою команди президента.

« На мою думку, це наслідки «кадрової анорексії», на яку давно хворіє команда президента. Така дещо жартівлива інтерпретація була б доречною, якби не йшлося про керівництво службою, яка виконує вкрай важливі функції в умовах війни і де потрібно збереження інституційної тяглості та системна робота», – написала вона у фейсбуці.

«На жаль, досвід роботи Рустема як у Міноборони, так і в РНБО, не показав, що він володіє такими навичками. Тому я очікую, що результати на цій посаді будуть такі ж, як і на двох попередніх», – додала Бобровська.

На мою думку, це наслідки «кадрової анорексії»

Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда також вважає, що призначення Умєрова більше свідчить про проблему в цілому кадрової політики Володимира Зеленського – коли одні й ті самі люди послідовно отримують різні ключові посади.

На його думку, це кадрове рішення свідчить про майже необмежену довіру до нього з боку Володимира Зеленського. Враховуючи ротацію Умєрова в державному апараті за останні кілька років, Умєров відіграє роль так званого «універсального солдата» президента.

«У Зеленського дуже вузька лава запасних, я б сказав – непристойно вузька. В умовах війни треба розширювати коло людей, які спроможні приносити користь державі, а не переставляти одних і тих самих, коли кадрові призначення нагадують «п'ятнашки», – каже Магда.

І додає, що якщо Умєрова хотіли «прилаштувати», то його могли б призначити керівником меджлісу кримськотатарського народу або створити посаду спецпереговорника зі США.

«А коли в людини сім'я у США, коли вона фігурувала на «плівках Міндіча», то призначення очільником СЗР, яка є політичною розвідкою, викликає питання, – зазначає політолог. – Коли людину з репутаційними пробоїнами призначають на таку посаду, це свідчить, що лава запасних нагадує маленький триногий ослінчик. І це проблема».

У Зеленського дуже вузька лава запасних, я б сказав – непристойно вузька

Попри критику з боку частини експертів та опозиції, у фракції «Слуга народу» закликають дати новому керівнику Служби зовнішньої розвідки час проявити себе.

Сергій Демченко, народний депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, вважає, що остаточні висновки про доцільність цього призначення варто робити лише після перших результатів його роботи.

«У мене таке ж сприйняття призначення пана Умєрова на цю посаду, як і його попередніх призначень на посади міністра оборони та секретаря РНБО. Він має показати себе на відповідній посаді, а не навпаки. Очікуємо, що він виправдає довіру президента й підтвердить, що це було правильне рішення».

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) – є національною розвідувальною службою, яка діє в інтересах України. СЗР займається розвідкою поза межами України за всіма напрямками: зовнішньополітичним, зовнішньоекономічним, військово-технологічним та іншими