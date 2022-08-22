Хто і за що убив Дугіну?

Вбивство Дугіної. Кому це вигідно?

Вбивство доньки ідеолога «русского мира», російської пропагандистки Дар'ї Дугіної у Підмосков'ї. Кому вигідна смерть жінки, яка підтримувала вбивства українців? І чи не був ціллю сам філософ, якого називають ідеологом Путіна у війні проти України?

Провокації і обстріли на День Незалежності. Як захиститися?

Росія готує збройні провокації в Україні до Дня Незалежності України. Про це попереджає українська влада. Чи зможе Кремль використати смерть Дугіної як виправдання масованих обстрілів українських міст? Чи відбудеться 24 серпня судилище над азовцями в Маріуполі?

Про це і не тільки говоримо в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.