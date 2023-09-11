Повернення «вишок Бойка» під контроль України: деталі і значення спецоперації

ГУР: Україна повернула під контроль «вишки Бойка»: деталі

Головне управління розвідки міністерства оборони заявило, що Україна повернула під контроль «вишки Бойка» – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів окупованого Криму в Чорному морі.

Росія захопила «вишки Бойка» у 2015 році , і використовувала їх серед іншого для моніторингу ситуації у Чорному морі. ГУР показали кадри, як відбувалася таємна спецоперація і розказали про трофеї.

На що це вплине? Шлях на Крим відкрито?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

«Диктатори світу, єднайтесь»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у броньованому потязі, ймовірно, вже вирушив на зустріч із Путіним, повідомляють ЗМІ Південної Кореї.

За даними кількох агенцій, розмова має відбутися у Владивостоці. Раніше Білий дім стверджував, що Росія веде секретні переговори з КНДР щодо постачання зброї для армії РФ та війни проти України. А видання The New York Times писало, що Путін хоче вмовити КНДР поставити Росії снаряди та протитанкові ракети.

ЄС не визнає російських псевдовиборів. Що це означає?

Європейський Союз заявив про невизнання російських псевдовиборів на окупованих територіях України. У заяві йдеться про те, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій. Вже кілька днів Росія проводить так звані вибори на окупованих територіях України. Також Рада Європи заявила, що вони є недійсними відповідно до міжнародного права.