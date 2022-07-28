Вторгнення в Україну: армія РФ масовано вдарила ракетами, Блінкен поговорить з Лавровим

У четвер Росія завдала численних ракетних ударів по Київщині, Чернігівщині, Донеччині, Харкову і Харківській області, Миколаєву і Кропивницькому. Як повідомили в ЗСУ, понад 20 ракет випустили з території Білорусі – населеного пункту Зябрівка.

Росія завдала численних ракетних ударів по Київщині, Чернігівщині, Донеччині, Харкову і Харківській області, Миколаєву і Кропивницькому. Як повідомили в ЗСУ, понад 20 ракет випустили з території Білорусі – населеного пункту Зябрівка. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що найближчим часом має намір поговорити з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим – це станеться вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Не минуло і двох років, як Україна отримала очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У серпні 2020 року тодішній очільник САП написав заяву на звільнення і відтоді ключовий правоохоронний орган, який має боротися з корупцією залишався без керівника. Нині у цій історії поставили крапку. Керівником САП став детектив НАБУ Олександр Клименко.

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода Live» о 18.00 на @Радіо Свобода.