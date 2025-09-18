Зеленський поїде у США. З якою метою?

До чого схиляють Зеленського? Чи буде зустріч із Трампом?

Зеленський знову їде у США: наступного тижня очікують його візит на Генасамблею ООН.

Анонсують можливу зустріч із Трампом. Трамп говорить про те, що Зеленському рано чи пізно доведеться підписати угоду. Про що? Які перспективи?

Як відбувається комунікація між Україною і США: хто головні комунікатори і як справляються?

«Плівки Міндіча»

Чи звертають увагу у світі на внутрішні процеси в Україні: що кажуть про протистояння НАБУ і СБУ?

Хто і про що запитує в України за зачиненими дверима? Чи відчувається в Україні підготовка до виборів?

Чи готова Європа до війни?

Які висновки після атаки російських дронів на Польщу? Розмова із журналісткою та громадською діячкою Мирославою Ґонґадзе

Все це у програмі Свобода Live: