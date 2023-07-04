ЗСУ без винищувачів, Росія без «Вагнера»: що буде з наступом? F-16, війна, Саакашвілі | Свобода Live

- Україна не отримає сучасні західні винищувачі, поки не завершиться її контрнаступ, заявив глава Військового комітету НАТО Роб Бауер. Тим часом російські «воєнкори» побоюються, що Україна може форсувати Дніпро, пише ISW.
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- Путін після заколоту ПВК «Вагнер» намагається владнати ситуацію та надає силовикам більше грошей та повноважень. Утім створює цим ризики для нових бунтів, вважають аналітики NYT. Хто замінив «вагнерівців» у Бахмуті?
- Протиповітряна оборона РФ збила кілька безпілотників під Москвою. Вибухи лунали неподалік аеропорту «Внуково». У ГУР України прокоментували: «таке трапляється».
- Після того як Міхеїл Саакашвілі з’явився на відео у суді, президент України знову закликав грузинську владу передати його Україні. А МЗС викликали посла Грузії та запропонували йому повернутися до Тбілісі - шукати рішення ситуації. Що буде із Саакашвілі?
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