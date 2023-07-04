ЗСУ без винищувачів, Росія без «Вагнера»: що буде з наступом? F-16, війна, Саакашвілі | Свобода Live

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ЗСУ без винищувачів, Росія без «Вагнера»: що буде з наступом? F-16, війна, Саакашвілі | Свобода Live share













