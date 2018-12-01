МЗС Росії офіційно не повідомило Україну про місцеперебування полонених моряків – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зовнішньополітичне відомство Росії офіційно не повідомило Україну про місцеперебування полонених моряків.

Про це глава МЗС сказав в ефірі одного із загальнонаціональних каналів.

Він наголосив, що захоплені українські моряки потребують допомоги.

«Я вам більше скажу. Ми досі не отримали офіційного повідомлення, де вони знаходяться, від російського МЗС», – зазначив Клімкін.

Також він додав, що українські дипломати не можуть повідомляти родичам моряків і суспільство неперевірену інформацію.

«Хоча ще вчора ми отримали інсайд, що наших офіцерів хочуть вивезти, а потім отримали вже інсайд, що всіх хочуть вивезти (з окупованого Криму – ред.) – що вони і зробили», – сказав Клімкін.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди окупованого Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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