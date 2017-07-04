Радіо Свобода Daily: Перше засідання у справі Марківа в Італії – чи почує суд українські аргументи

Арешт українця в Італії

Сьогодні в Італії відбудеться перше засідання у справі Віталія Марківа, якого минулої п’ятниці заарештували в аеропорту міста Болоньї. Його підозрюють у вбивстві італійського фоторепортера на Донбасі в 2014 році. Арешт військового негативно сприйняли в Україні. На підтримку Марківа до посольства Італії прийшли нацгвардійці.

Натомість італійські правоохоронці та родина загиблого журналіста звинувачують українську сторону в недостатній співпраці для розкриття злочину. А в Генпрокуратурі повідомили, що італійські слідчі не зверталися по допомогу в розслідуванні вбивства фоторепортера, а загиблий був на Донбасі без дозволу.

Місцева ж преса висвітлює арешт українця переважно у пропагандистському стилі з домішками фейкових новин, деякі ЗМІ вже називають українця «вбивцею італійського громадянина». У чому ж звинувачують Віталія Марківа? Та в чому суперечливість аргументів українських та італійських правоохоронців, читайте в матеріалі.

Росія здає бойовиків?

Безпрецедентний випадок – в окупованому Криму затримали бойовика угруповання «ДНР» Вадима Погодіна. Його заарештували за запитом українських правоохоронців. Бойовика звинувачують у страті 17-річного українця з Краматорська. Новина викликала неабиякий ажіотаж серед бойовиків: тепер ніхто з учасників так званої «русской весны» не може почуватися в безпеці.

Тож видадуть Погодіна Україні чи ні? Це з’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

На черзі новини:

У Мінську протестували проти спільних із Росією військових навчань

Адвокат Марк Фейгін не виключає обміну українського журналіста Романа Сущенка і полоненого на Луганщині російського контрактника Віктора Агеєва

Нев'їзні зірки: їх вже 14

Щонайменше 14 російським артистам за останніх кілька днів заборонили в’їзд до України через порушення українського законодавства. Зокрема, нев’їзними стали учасники гурту Anacondaz, які встигли виступити на фестивалі Atlas Weekend. «Було ухвалене рішення про заборону їм в’їзду на наступні три роки», – повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Чому одних російських артистів пускають в Україну, а інших – ні? І кому, попри порушення українських законів, таки вдалося прорватися в Україну? Читайте в матеріалі.

«Дельфін поплив назад в Росію» – українські соцмережі жваво відреагували на заборону в’їзду до України російським артистам. Найдотепніші реакції в огляді Радіо Свобода.

Далі коротко про таке:

Ядерної зброї у світі стає менше, але її модернізують, такими є результати дослідження СІПРІ. Хто і скільки сьогодні має готових до застосування ядерних боєголовок, дивіться в інфографіці Радіо Свобода.

Військові літаки і напівпорожні пляжі – так сьогодні виглядає курорт в окупованому Криму під Судаком. Більше – у фотогалереї Радіо Свобода.

Трояндовий замок

А завершить огляд репортаж із Закарпаття. Там середньовічний замок Сент-Міклош прикрасили тисячами троянд. Над цим працювали близько сотні флористів із усієї України.

Множте красу в собі і довкола!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.