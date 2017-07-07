Радіо Свобода Daily: «Припинити дестабілізацію України» – чи скаже це Трамп Путіну особисто?

Зустріч Трампа і Путіна
Чи не головною інтригою нинішнього дня є зустріч президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним за лаштунками саміту G20 у Гамбурзі. Це перша двостороння зустріч керівників двох країн. За інформацією Москви, серед головних питань – українське. Очікується, що розмова відбудеться у другій половині дня.
Президент США уже прибув до Гамбурга. Це його друга поїздка до Європи, яку він розпочав із Варшави. Там американський президент закликав Росію припинити дестабілізувати Україну і приєднатися до західних країн у вирішенні світових проблем.
Водночас у Кремлі прогнозують «повноцінну» і «ґрунтовну» зустріч, хоч і висловили сумнів, що російський президент встигне донести до американського керівника позицію Москви про нібито «громадянську війну» в Україні. Про що говоритимуть лідери та як можуть вплинути останні заяви американського президента на діалог? Читайте про це за лінком.
Тим часом у Гамбурзі тривають мітинги проти саміту «Групи двадцяти».
Суд над Януковичем
Екс-президент Віктор Янукович через своїх адвокатів відмовився брати участь у судовому процесі про державну зраду, який ініціювала Генеральна прокуратура. При цьому він подав власну заяву про, як він висловився, «державний переворот», через який був змушений тікати в Росію, стверджує Янукович. За клопотанням Генпрокуратури, суд призначив екс-президентові державного захисника і переніс засідання суду за звинуваченням у державній зраді на 12 липня.
Звернення Януковича розмістили на Youtube-каналі разом із роликом про росіян, які крадуть туалетний папір в готелях.
«Недоторканні»: «бурштинова» справа
Депутати продовжують розглядати подання про зняття недоторканності на колег. Члени регламентного комітету назвали недостатньо вмотивованим та обґрунтованим подання на депутата Максима Полякова, обвинуваченого в отримані хабара. Також закликали перевірити, чи мали місце зловживання з боку співробітників НАБУ та провокування хабаря. Як відбувалася дискусія між генпрокурором та членами регламентного комітету, яка часом більше нагадувала сварку, читайте тут.
Сьогодні ж регламентний комітет планує розглянути подання на Борислава Розенбалата.
Крім того, генпрокурор Юрій Луценко анонсував подання на депутата «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна у справі про «вишки Бойка». Та заявив про намір підготувати подання на депутата Олександра Вілкула.
Рекламне агентство «БПП»
Перебування при владі у корумпованій країні означає не лише управління державними процесами, ухвалення рішень, які впливають на життя народу. Це ще й доступ до державних ресурсів, які або прямо розграбовуються, або на яких можновладці розбудовують власний бізнес. Ось, наприклад, головний аеропорт України у Борисполі. Способів заробити на ньому чимало. Скажімо, обслуговування рекламних площ. Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») виявила, що вести рекламний бізнес у «Борисполі» на позаконкурсній основі довірили фірмі, яка виводить на керівництво фракції «Блоку Петра Порошенка» у парламенті. Розслідування – за лінком.
Ціна свободи
І на завершення – дві історії про боротьбу за правду.
Журналіста Павла Шеремета вбили в Києві 20 липня 2016 року.
Боріться за правду і свободу, вони безцінні!
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