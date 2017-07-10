Радіо Свобода Daily: перший візит Тіллерсона до України

Тіллерсон у Києві

Із першим візитом в Україну приїжджав Рекс Тіллерсон. Державний секретар США більше слухав, ніж говорив, і ставив багато уточнюючих запитань. У підсумку він пообіцяв змінити ситуацію на Донбасі – нинішній «статус кво» нас не задовольняє, заявив він, додавши, що американська сторона буде ретельно координувати дії з учасниками «нормандської четвірки». Більше деталей зустрічі за посиланням.

Крім того, з офіційним візитом Україну відвідав також генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, а генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сьогодні братиме участь у засіданні Україна-НАТО.

Не менш важливі політичні новини, але коротко, далі.

Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради проекти законів щодо скасування е-декларування антикорупційних громадських організацій

Генеральний прокурор України Юрій Луценко може подати нові подання щодо 6 депутатів, якщо не буде рішення до парламентських канікул

А радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа заявив про рішення очолити Соціалістичну партію України

Три резолюції ОБСЄ

Парламентська асамблея ОБСЄ в останній день щорічної сесії асамблеї ухвалила в Мінську декларацію, в якій закликає Росію повернути Крим і припинити підтримку бойовиків. Усе це попри протести з боку російських представників. Крім цього, положення на користь України потрапили у ще дві резолюції політичного та економічного комітетів, а українських представників знову було обрано до керівництва асамблеї. Голова української делегації на сесії ПА ОБСЄ Артур Герасимов в інтерв’ю Радіо Свобода назвав ці події «українським переможним днем» у Мінську.

Як працює «Поліна»

Поліція створила мобільні групи для протидії домашньому насильству в Україні. Підрозділ під назвою «Поліна» запрацював в окремих районах Києва, Одеси та Сєвєродонецька Луганської області. Про старт проекту повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва. Щоденно в Україні фіксують близько 348 таких фактів, а близько 60% жінок страждають від домашнього насильства на постійній основі, є постраждалі і серед чоловіків, написала вона у колонці для «Української правди». Як саме працює «Поліна» та що включає цей проект, шукайте тут.

Защемлений нерв свободи

У продовження теми захисту прав та свобод п’ять історій про українців, їхні права та парламент. Кожна – показова з точки зору того, як народ і влада реагують на порушення гарантованих Конституцією України свобод. Про депутатів і добровольців, про авіаторів, які домоглися для всіх українських транспортників права на страйк, про спецслужби і спецзакони в українських реаліях – читайте далі.

А завершує огляд ще одне кримське море. Лавандове.

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