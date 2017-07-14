Радіо Свобода Daily: вже «доторканний» Добкін очікує на арешт

Добкін доторканний

Верховна Рада України задовольнила всі три подання Генеральної прокуратури України щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна (фракція «Опозиційний блок»), давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. З цього приводу харківські активісти біля офісу партії «Опозиційний блок» залишили сухарі.

Попереднє розслідування щодо Добкіна «з питань земельної афери» триває, повідомив генпрокурор Юрій Луценко і пообіцяв уже у п’ятницю просити суд арештувати Добкіна

Плідним був день й на інші рішення у парламенті.

Так, Верховна Рада схвалила законопроект про Конституційний суд України, але одразу після цього з'явився проект постанови про його скасування. Цей документ важливий тим, що, серед іншого, визначав порядок призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Втім, питання таємним чи відкритим голосуванням обирати уповноваженого парламенту з прав людини, лишилося не з’ясованим.

В першому читанні депутати схвалили пенсійну реформу

Натомість обрати аудитора для НАБУ за квотою парламенту вони вкотре не змогли

Палата замість суду

ЄС погодився не вимагати від України антикорупційного суду і «дав добро» на антикорупційну палату. Яка різниця, думаєте Ви? «Палати при існуючих судах будуть залежними і керованими зовні. Вони не просто провалять завдання щодо справедливого покарання за корупційні злочини, а й стануть надійним інструментам в руках хабарників. Адже палати формуватимуться, власне, з тих суддів, які на даний момент затягують та розвалюють справи, які подає НАБУ і САП», – пояснила різницю Антикорупційна організація Transparency International Україна.

Змова України проти Трампа?

Тим часом хмари над Україною згущуються через минулі вибори у США. А все через нібито змову Демократичної партії з урядом України. Про що йдеться? У статті «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій», оприлюдненій у січні 2017 року, журналіст Кеннет Фоґель заявив, що українське посольство, буцімто, тісно співпрацювало з Александрою Чалупою, американкою українського походження, тісно пов’язаною із Демократичною партією США, допомагаючи їй збирати викривальні матеріали щодо члена виборчого штабу Трампа, Пола Манафорта. Посольство України у США цю інформацію публічно заперечило. Якщо цікаво розібратись у деталях, вони тут.

Вирок «вбивцям» Нємцова

Московський окружний військовий суд оголосив вирок п’ятьом підсудним, обвинуваченим у вбивстві російського політика Бориса Нємцова. Колишньому співробітнику МВС Чечні Зауру Дадаєву, який стріляв у Нємцова, присудили 20 років колонії суворого режиму. Ще чотири фігуранти справи отримали від 11 до 19 років. Усіх обвинувачених також зобов'язали виплатити штрафи. Справжні організатори та замовники вбивства не названі. Про це після оголошення вироку сказав адвокат сім’ї Нємцова Вадим Прохоров.

На завершення про високе. Мистецтвознавці Дружківки намагаються розкрити таємницю унікальної картини «Місячна ніч». Спробуєте і Ви? :)

Знаходьте час для себе!

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