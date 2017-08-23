Україні загрожує путінське кільце? (Огляд преси)

«Газета по-українськи» прогнозує на вересень загострення військового конфлікту. Видання пише про переміщення російської військової техніки до українських кордонів і концентрації сил на території Білорусі в рамках спільних навчань «Захід-2017». Реальність цих загроз не можна недооцінювати, наголошує видання. Тривожніше стало й на рубежах із третім сусідом – самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою. Відтак, Україна найближчим часом опиниться в щільному путінському кільці. Однак, як переконує видання, навряд чи такі кроки одразу призведуть до військової ескалації. Поки що їх слід розглядати як складові психологічної атаки – на Україну, на Європу, на президента США.

Війна, яку сьогодні переживає Україна через російську агресію, – це трагічний метод прискореного дозрівання народу і відплата за попередні помилки. Як стверджує газета «День», тисячі смертей і втрати територіальної цілісності можна було б уникнути, якби скористалися можливостями після розпаду СРСР. Про те, чому Україна вчасно не скористалася своїми шансами і опинилася у стані війни, експерт «Дня» розповідає в матеріалі «На шляху випробувань».

За 26 років українці будували принаймні три держави, стверджує в газеті «День» публіцист і дипломат Юрій Щербак. Перша – пострадянська держава з усіма «принадами» правоохоронних органів, які фактично є каральними з часів Дзержинського, з абсолютно несправедливою системою судочинства, з комуністичними залишками ментальності. Друга держава – це дика капіталістична, жорстока дійсність, коли бізнесмени думають, що всі політичні питання можна вирішувати шляхом грошових компромісів. Третю державу українці почали будувати з Революції гідності й війни з Росією. Влада не бреше, коли говорить, що реформи здійснюються. Вони насправді тривають, але повільно, переконує експерт газети.

Головний чинник, який Україна може зарахувати собі у плюс, порівняно з деякими пострадянськими республіками, зокрема з Росією та Білоруссю, це те, що вона не стала тоталітарною державою, констатує газета «Україна молода». Однак Україна хоча і виборола державу, але так і не пізнала ідейної реформації. У цьому і полягає основна проблема, зазначає видання.

«Армія з-під Палиці» – у статті під таким заголовком газета «Україна молода» розповідає про те, як Волинь стала наочним прикладом того, як громадські формування, що виникли під час Майдану і після, були прибрані до рук політиками й використовуються сьогодні далеко не для спокою і захисту громади, а працюють на чийсь приватний інтерес. Видання стверджує, що вони створюють ситуацію нестабільності та неспокою в регіоні, торуючи шлях від романтики до махновщини.