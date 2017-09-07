Радіо Свобода Daily: нова справа Генпрокуратури проти Януковича

«Євробляхи»

Власники автомобілів із іноземною реєстрацією з усіх міст України перекрили рух у Києві по вулиці Грушевського та влаштували безстроковий пікет біля Верховної Ради. Протестувальники вимагають змінити закони так, щоб уможливити реєстрацію своїх авто за прийнятною ціною. Тим часом лише за місяць кількість автівок, якими користуються в Україні незаконно, зросла аж на 12 тисяч, повідомила Державна фіскальна служба. За її даними, в Україні нелегально перебуває майже 64 тисячі машин з іноземними номерами. В окремій публікації ми пояснюємо, чому українці досі купують «євробляхи» і що з цим можна зробити.

«Снігова куля» проблем переселенців

Втім, протестували не лише автомобілісти, але й переселенці з Криму і Донбасу. Спільно з громадськими організаціями вони принесли під Кабінет міністрів України саморобну «снігову кулю», зроблену зі звернень внутрішньо переміщених осіб. Таким чином люди вимагають від українського уряду переглянути закони, щоб прибрати з них, як вони кажуть, дискримінаційні положення, зокрема вимагають скасувати довідку переселенця.

«Конституційний переворот» Януковича

Генеральна прокурора України оголосила підозру про захоплення державної влади екс-президентові Віктору Януковичу та екс-міністрові юстиції з його тодішньої команди Олександру Лавриновичу. Очільник відомства Юрій Луценко повідомив у Facebook, що йдеться про «конституційний переворот» 2010 року, коли Янукович, Лавринович та «їхні спільники» повернули Конституцію 1996 року без необхідного рішення Верховної Ради. Як наслідок, тоді повноваження парламенту та уряду суттєво скоротились на користь президента. Які перспективи у цієї справи? І чи захоче Віктор Янукович, який ігнорує засідання щодо державної зради, висловитись про зміни до Конституції? Про це – за лінком.

«Азов» зустрічатиме Саакашвілі?

В інтерв’ю одному з українських каналів Міхеїл Саакашвілі заявив, що українська влада готується завадити йому повернутися. «Для боротьби зі мною вони зняли частину військової розвідки зі східного фронту й перекинули на західний кордон, вони зняли частину Нацгвардії та полку «Азов» і перекинули їх на польський кордон», – заявив він. Прес-служба «Азова» спростувала цю інформацію, зазначивши, що підрозділи полку не залишали пунктів постійної дислокації в зоні АТО. Приїзд в Україну Саакашвілі запланував на 10 вересня.

А тепер заголовки.

Слідчі Національної поліції провели обшуки за місцями проживання і роботи бізнесмена Петра Димінського з метою пошуку його зразків ДНК

Молдовські військові вирушили на навчання НАТО до України, всупереч незгоді президента

У кримському курортному селищі Сімеїз відкрили пам’ятник Володимиру Леніну

Російського опозиціонера Навального закидали сардельками в аеропорту «Домодєдово»

Щодня збільшуйте кількість друзів, а не противників!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.