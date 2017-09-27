Радіо Свобода Daily: Марина Порошенко в ролі ведучої привітала чоловіка з 52-річчям

День народження президента

Інтернет-спільнота активно долучилася до привітання президента України Петра Порошенка із днем народження. Йому виповнилося 52 роки. Сюрприз для чоловіка підготували перша леді Марина Порошенко. Вона з’явилася у ролі ведучої ранкових новин та привітала Петра Порошенка разом із дітьми у телеформаті. А от як вітають президента українці? Що бажали та що писали, долучившись до жартівливого флешмобу «Якби я був Петром», про це читайте тут.

Далі декілька несвяткових новин.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що резолюція щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі буде погоджена з країнами «Групи семи», ЄС, Китаєм, і лише після цього внесена на розгляд Ради безпеки ООН.

У свою чергу заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв сказав, що законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу є «практично готовим». Ми ж в окремій публікації зібрали 4 ймовірних сценарії реінтеграції Донбасу.

В Угорщині пообіцяли блокувати кроки на шляху євроінтеграції України через підписання закону про освіту. А в ЄС закликали владу України якнайшвидше звернутися до Ради Європи по експертний висновок щодо цього дискусійного закону.

Родичі загиблих в Іл-76 українських військових подали в суд через фільм про катастрофу.

А «Львівська політехніка» спростувала повідомлення про перейменування на честь Бандери.

Путін втрачає в Сирії вже й генералів

Міністерство оборони Росії і Держдепартамент США обмінялися заявами, які опосередковано можуть бути пов'язані із загибеллю в Сирії російського генерал-лейтенанта Валерія Асапова. Армія Башара Асада за підтримки Росії, з одного боку, і підтримувана США коаліція арабських та курдських сил, з іншого, продовжують з різних сторін наступ на позиції «Ісламської держави» поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор. Російське військове відомство натякнуло на можливі домовленості між «Ісламською державою» і американськими військовими, у Вашингтоні відкидають будь-які звинувачення такого роду.

Акомпанує Бочеллі та грає на Страдіварі

Підкорила Італію і на цьому зупинятися не збирається. Українка Анастасія Петришак в 11 років переїхала з Івано-Франківська за кордон, аби вчитися музиці. Тепер вона відома скрипалька, яка виступає на одній сцені разом зі світовими зірками. 23-річній Анастасії Петришак довіряють античні інструменти відомих майстрів, таких як Страдіварі, Аматі, Гварнері. Вперше за багато років українка повернулася на батьківщину для участі у масштабному концерті. Своєму успіху завдячує батькам, першому викладачеві та складнощам, які траплялись на її шляху. Про все це Анастасія Петришак розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода. Маєте хвилинку, послухайте як вона грає!

Повний комплект

За два дні змагань на «Іграх нескорених», що тривають у канадському Торонто, українці здобули повний комплект нагород – золоту, срібну і бронзову медалі. Першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер міністерства оборони Олег Зімніков із Києва. У бігу на 1500 метрів Зімніков показав результат 4 хвилини 33 секунди. Срібну медаль виборов 29-річний офіцер Національної поліції України Олександр Ткаченко у бігу на 400 метрів.А першою нагородою українців на цих змаганнях була «бронза» Сергія Торчинського.

Ставте собі високі цілі!

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