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04 Жовтень 2017, Київ 08:41
Політика

Радіо Свобода Daily: Добкін виходить з «Опозиційного блоку», бо не задоволений судовою реформою

Політична карикатура Олексія Кустовського

Пенсійна і судова реформи

Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

Та крім пенсійної, депутати проголосували і за закон, що уможливлює судову реформу. Щоправда із вигуками «ганьба» і «кнопкодавство». Як заявив голова парламенту Андрій Парубій, такого масштабного законопроекту ще не було в історії українського парламенту. Робота над ним у сесійній залі тривала понад місяць.

Голоси для ухвалення коаліції додали в «Опозиційному блоці», групі «Відродження» та «Воля народу». Та з «Опозиційним блоком» через голоси за судову реформу відбулася непередбачувана ситуація: всередині фракції тепер має з’явитися «опозиційна платформа». Крім того, про вихід з цієї політичної сили через судову реформу заявив Михайло Добкін. Інші фракції обурені ухваленим законопроектом і висловлюють побоювання щодо можливого закриття багатьох справ часів Майдану. То чи справді «пробачить» судова реформа злочини часів Майдану, дізнавалась наша парламентська кореспондентка.

Депутати ухвалили судову реформу із вигуками «кнопкодавство» (відео)
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Шість літаків від Росії Сербії

І до тем з-за кордону. Після кількамісячних переговорів й підготувань, на белградське військове летовище приземлився російський Ан-124 на борту якого були два розмонтовані літаки-винищувачі четвертого покоління Міг-29. До 6 жовтня таким чином мають перевезти ще чотири літаки. За офіційними заявами двох країн, йдеться про подарунок Росії Військово-повітряним силам Сербії. Чи не є цей подарунок – «троянським конем», читайте у матеріалі.

  • У Росії суд засудив опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального до 20 діб адміністративного арешту. Опозиціонер у відповідь назвав цей вирок «подарунком на ювілей» президентові Росії Володимирові Путіну і закликав своїх прихильників прийти на мітинг, що планувався як зустріч із Навальним, у Санкт-Петербурзі 7 жовтня, в день народження Путіна.

  • У домі нападника, що влаштував стрілянину в Лас-Вегасі у штаті Невада у США, внаслідок якої, за оновленими даними, загинули не менш ніж 59 людей, знайшли цілий арсенал зброї
  • А в Іспанії торгові союзи та групи, які підтримують незалежність Каталонії, провели масовий страйк через два дні після того, як іспанська влада спробувала зупинити проведення референдуму щодо незалежності регіону
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Книги емігрантів повертаються в Україну

Книги політичної української еміграції, зокрема й ті, які вони з собою забрали з батьківщини, повертаються в Україну. Їхні діти та онуки передають зі США приватні бібліотеки своїх батьків, дідусів чи бабусь. Відтак і народився проект у США та Україні «Порятунок друкованої (книжкової) культурної спадщини». До кого потраплять книжки, серед яких є й раритетні, які цікавинки надійшли до українських читачів? Переходьте за посиланням і дізнаєтесь.

І наостанок традиційно привід для гордості

Українська вчена Марина В’язовська зі Швейцарського федерального технологічного інституту отримає премію 10 тисяч доларів від індійського університету.

Працюйте в задоволення і винагорода не забариться!

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