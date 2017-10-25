Радіо Свобода Daily: Україну вразив новий вірус-шифрувальник BadRabbit

Нова хвиля кібератак

На деякі українські підприємства було здійснено нову кібератаку. Наразі про кібернапади на їхні інформаційні системи заявили Одеський аеропорт і Київський метрополітен. Від такого ж нападу потерпіли й комп’ютерні системи кількох засобів інформації в Росії. З’ясувалося, що доставка вірусу відбувається з використанням фішингових листів електронної пошти зі зворотною адресою, яка асоціюється зі службою технічної підтримки компанії Майкрософт. Хакери вимагають викуп у біткойнах за допомогою нового різновиду вірусу-шифрувальника BadRabbit. Але Служба безпеки України вже заявила про припинення подальшого розповсюдження вірусу.

Втім, команда CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України) рекомендує все одно встановити оновлення Windows, які усувають вразливість техніки DDE, та не відкривати вкладення у підозрілих повідомленнях.

Саакашвілі екстрадують?

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про відмову Державної міграційної служби в наданні колишньому президенту Грузії, лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі статусу біженця. За його словами, відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі. Крім того, апеляційний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

Сам Саакашвілі заявляє, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

Далі ще про важливі рішення української Феміди.

Окружний адміністративний суд Києва визнав законним засекречування електронних декларацій керівництва Служби безпеки України. Таким чином суд повністю відмовив у задоволенні позову «Центру протидії корупції».

Суд у Криму продовжив арешт українського активіста Володимира Балуха до 16 січня 2018 року.

Бійки, газ і барикади

А так, якщо коротко, у Святошинському районному суді Києва обирали запобіжний захід лідеру організації «Добровольчий рух ОУН» Миколі Коханівському. Спершу його звільнили в залі суду, оскільки суддя так і не змогла обрати йому запобіжний захід і сплив максимальний термін можливого затримання. Але розгляд цього питання продовжили. Перед цим тривали сутички між спецпризначенцями та прихильниками активіста, які з вечора понеділка забарикадувались разом з ним у залі засідань. Кілька десятків людей затримали, в тому числі – двох журналістів, а самого Коханівського травмували, як кажуть лікарі – несерйозно. Всі деталі тут. А от як потрощили саме приміщення суду, дивіться у відео.

Комікс, що дає зрозуміти війну

«Тут є і жорсткі моменти: розстріли, кров, катування» – так про комікс «Перехрестя» розповідають автори. Це 9 історій про переселенців, військових, колишніх полонених та інших людей, які постраждали внаслідок військового конфлікту на Донбасі. Всі вони поєднані чорно-білими ілюстраціями. Графічну новелу «Перехрестя» видали, аби привернути увагу до проблем тих людей, які стали жертвами конфлікту.

А зараз швиденько згадаємо про події у Росії.

Журналістка Ксенія Собчак, яка нещодавно оголосила про участь у президентській кампанії в Росії, представила главу свого передвиборчого штабу і заявила: «Крим український. Крапка!»

Суд Москви залишив під вартою до 23 грудня Бориса Гріца, що напав з ножем на ведучу радіостанції «Ехо Москви» Тетяну Фельгенгауер. За його словами, журналістка «виснажувала» його, «використовуючи телепатичний зв'язок».

І насамкінець: на традиційній церемонії в грецькій Олімпії, на батьківщині стародавніх Олімпійських ігор, запалили олімпійський вогонь для зимових Ігор 2018 року в Південній Кореї.

Не будьте байдужими!

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