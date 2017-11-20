Радіо Свобода Daily: Девід Лінч у гостях в Петра Порошенка

Шини на Банковій

У Києві в суботу активісти на перетині вулиць Банкової та Інститутської підпалювали шини. Перед цим група активістів приїхала, як вони стверджують, до маєтку президента України Петра Порошенка. За повідомленням руху «Визволення», вони приїхали з вимогою пояснити, що сталося з грузином Вано Надірадзе. Напередодні народний депутат Юрій Дерев’янко заявив, що 17 листопада силовики «незаконно викрали» Вано Надирадзе, а також Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе, а згодом літаком вивезли до Грузії.

Марш проти трасфобії

Також у столиці відбулася акція на підтримку трансгендерних людей, кілька десятків учасників якої пройшли маршем від Софійської площі до Золотих воріт. А паралельно відбувався контрмітинг, в якому взяли участь близько 15 супротивників маршу. (Сьогодні, 20 листопада відзначають Міжнародний день пам’яті трансгендерних людей, які постраждали на ґрунті ненависті).

Знесені ворота Літнього театру в Одесі

В Одесі тим часом тривав протест проти забудови Літнього театру, який є частиною історичного об’єкту – Міського саду. Протест переріс у сутички активістів із поліцейськими. В хід йшло каміння й піротехніка. За даними Нацполіції, 20 силовиків отримали тілесні ушкодження, в тому числі травмовано начальника управління поліції в Одеській області Дмитра Головіна.

Далі коротко:

Польські прикордонники не пропустили в країну секретаря комісії з увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету.

В окупованому Криму російські силовики затримали кримськотатарського активіста об’єднання «Кримська солідарність» Руслана Бєлялова.

Колишня співробітниця НАЗК Ганна Соломатіна оголосила про намір позиватися проти Луценка та Холодницького через передачу справи СБУ. Також НАБУ надало їй 5 охоронців.

Президент України Петро Порошенко прийняв у своїй адміністрації американського кінорежисера Девіда Лінча і запропонував зняти кіно про українських військових і події, які зараз відбуваються в Україні. Порошенко подякував легендарному режисеру за рішення відкрити в Україні представництво благодійного Фонду, який допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля.

«Джавеліни» для України

І про зброю від США. Помічники президента США презентували Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів США для відбиття російської агресії. Про це повідомив американський телеканал ABC News із посиланням на неназване джерело в Держдепартаменті. Згідно з повідомленням, план передбачає надання Україні, зокрема, переносних протитанкових комплексів «Джавелін». Вартість одного комплексу складає близько 126 тисяч доларів за пускову установку і 78 тисяч доларів за кожну ракету.

А тепер від того, що було, до того, що буде.

21 листопада президент Чехії Мілош Земан має розпочати свій візит до Росії. Чеські ЗМІ вже назвали цей візит Мілоша Земана рекордним. Президент зі супроводом вилітає до Росії трьома літаками. Лише підприємців із Чехії летітиме понад 130 осіб.

22 листопада – Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії оголосить вирок колишньому командирові боснійських сербів Ратку Младичу. Справа Младича розглядалася п’ять років. Його звинувачують в 11 випадках геноциду, злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

І «на закуску» сьогодні два інтерв’ю з різними чоловіками, яких, проте, об’єднує беззбройна боротьба з російською агресією.

Український актор, співак, письменник ​Антін Мухарський розповів, як міг зустрітися з Володимиром Путіним, як у німецькому бункері народився проект «Орест Лютий», чи запрошували його представляти «російську культуру» за кордоном, як повернути Крим і чим має закінчитися його проект «Лагідна українізація».

А Ахтем Сеітаблаєв анонсував прем’єру художнього фільму «Кіборги». Режисер зауважив, що стрічка – не просто про захисників Донецького аеропорту, це фільм «про нових людей нової України». Сеітаблаєв також висловив упевненість, що картину побачать і в Криму.

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