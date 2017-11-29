Радіо Свобода Daily: Росія нарощує армію і хоче сфальсифікувати вибори в Україні – РНБО та СБУ

Розпочнемо із двох важливих заяв чільних представників правоохоронних відомств.

Росія може повернутися до широкомасштабної військової агресії проти України, якщо не зможе досягти успіху в дестабілізації ситуації всередині країни. На підтвердження своїх слів заступник секретаря РНБО України Олександр Литвиненко навів приклад створення двох нових російських армій – 8-ї і 20-ї, трьох новостворених дивізій – 150-ї, 3-ї, 144-ї, та дивізії, що створюється на Кавказі, й швидкого переозброєння повітряної армії Південного і Західного військових округів, куди надходять нові літаки.

В свою чергу заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко повідомив, що паралельно Росія веде цілеспрямовану роботу з фальсифікації виборів в Україні у 2019 році.

І якщо вже про Росію, то:

Над Чорним морем Росія здійснила перехоплення літака-розвідника США. Це перший відомий інцидент такого роду з червня, коли озброєний російський винищувач облетів розвідувальний літак ВПС США над Балтійським морем.

На суді у справі колишнього міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва зважили два мільйони доларів. Точна вага цієї суми – майже 22 кілограми.

А віце-президент Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WRRC) Манфред Мохаб підтвердив, що його колега Катерина Тихонова справді є дочкою президента Росії Володимира Путіна.

Згадуючи Шеремета

28 листопада 2017 року журналісту Павлу Шеремету виповнилося б 46 років. 20 липня 2016 року він був убитий у центрі Києва – в автомобілі, за кермом якого перебував, спрацював вибуховий пристрій. Розслідування досі триває: майже за півтора роки у слідства так і не з'явилося головної версії вбивства, не встановлено ані виконавців, ані замовників злочину. В Москві у Шеремета залишилися двоє дітей – Микола, який вже працює, та Єлизавета, яка закінчує Вищу школу економіки. Діти по-різному дивляться на життя свого батька, але однаково, з любов'ю і болем говорять про нього. Яким вони його запам'ятали, що думають про розслідування його вбивства та чи вірять, що дізнаються правду? Про це Микола та Єлизавета розповіли в інтерв'ю Радіо Свобода.

50 кілометрів на годину

Щодня в ДТП гине 13 осіб, не кажучи про десятки тисяч травмованих впродовж року. Від початку нинішнього року на дорогах сталося майже 117 тисяч ДТП! І уряд вирішив знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах із 60 до 50 кілометрів на годину. Це може стати нормою вже з 1 січня 2018 року. А перші права «новачкам» пропонують видавати лише на два роки. Також хочуть переглянути штрафи за порушення правил дорожнього руху. То чи загальмують водії? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода».

І ще декілька політичних новин перед завершальною фінансовою.

Вища рада правосуддя повідомила про звільнення Миколи Чауса з посади судді.

СБУ отримала матеріали провадження за заявою екс-співробітниці НАЗК Ганни Соломатіної.

«Голос України» опублікував нову редакцію КПК із правкою Сотник-Сироїд.

Біткойн: прорив чи мильна бульбашка?

І, як обіцяли, про фінанси. Цього тижня провідна криптовалюта, біткойн, перейшла черговий пік своєї вартості, сягнувши 10 тисяч доларів, і ця тенденція стрімкого зростання зберігається вже кілька місяців поспіль. Але центральні банки багатьох країн світу кажуть, що успіх біткойна та інших криптовалют є лише мильною бульбашкою, яка рано чи пізно, але лусне. І щоб цього не сталося або щоб мінімізувати можливі негативні наслідки, пропонується більший контроль за обігом криптовалют.

Постійних доходів Вам!

Бажає Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.