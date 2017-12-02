Радіо Свобода Daily: Ситуація з ГПУ та НАБУ нагадує Порошенку карнавал

Без третього траншу

Розпочнемо з короткого, проте не дуже приємного повідомлення. Європейська комісія не виплатить Україні третій транш макрофінансової допомоги, що складає 600 мільйонів євро, через невиконання Києвом деяких зобов’язань.

Ситуація з ГПУ та НАБУ нагадує Порошенку карнавал

І до міжвідомчих конфліктів, про які розповідали Вам і вчора. Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України роблять все нові заяви щодо зірваної спецоперації у Державній міграційній службі. ГПУ звинувачує НАБУ в тому, що його співробітники провокують службових осіб на хабар, і цим руйнують репутацію чиновників. НАБУ ж упевнене: ГПУ та СБУ прагнуть зірвати не лише якусь одну спецоперацію, а взагалі роботу бюро з виявлення корупції. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що після інциденту всі операції співробітників бюро під прикриттям припинено.

Вперше на ситуацію відреагував і президент Петро Порошенко: «Шуму й пір'я стільки, що часом дійство нагадує якийсь латиноамериканський карнавал. Здавалося б, навіть смішно, якби не було так сумно».

УПЦ КП і УПЦ (Московського патріархату)

Дві новини, які стались цими днями у православному середовищі України та Росії, теж матимуть значення, яке виходитиме за рамки пересічних новин. Йдеться про внесення до статуту Російської православної церкви окремого розділу про «самоврядування» і «особливий статус» Української православної церкви (Московського патріархату) в РПЦ, який вирізняє її від інших православних церков, що мають самоврядність чи автономію в РПЦ. Також резонанс викликав і лист предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета до патріарха РПЦ Кирила з пропозицією відновити молитовну єдність, а фактично визнати автокефалію УПЦ.

Далі заголовки.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд в окупованому Криму відпустив українського активіста Володимира Балуха під домашній арешт

Дитячий лікар Євген Комаровський заявив, що Україна – «на порозі епідемії кору».

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в Києві презентували мобільний застосунок, що тестує на ВІЛ.

Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн у суді визнав, що обманював ФБР

Колишній керівник передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт домовився про звільнення під заставу у понад 11 мільйонів доларів

У Москві відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу з футболу 2018 року. Втім, правління Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалило рішення його не транслювати.

А влада Австралії офіційно відкрила «найбільшу літій-іонну батарею у світі» ємністю 129 МВт/год. Батарея акумуляторів здатна забезпечувати 30 тисяч будинків енергією протягом години.

Кого «звільнять» роботи

Після розповіді про робота-гуманоїда Софію, продовжуємо тему нових технологій. Їхній розвиток, як відомо, має на меті суттєво покращувати життя людей, та новий звіт глобальної консалтингової компанії може багатьох засмутити: вже до 2030 року від 400 до 800 мільйонів людей по всьому світу можуть втратити свої робочі місця через автоматизацію. Більше за всіх постраждають працівники харчової промисловості, оператори машин, прибиральники. Разом з тим аналітики переконують: все одно залишатимуться професії, які роботам поки що не вдасться освоїти, наприклад, вони навряд чи змогли б керувати людьми. А з їхньою допомогою люди витрачатимуть значно менше часу на фізичні навантаження або ж збір та обробку даних.

Будьте професіоналом у своїй сфері і жодні роботи не будуть Вам страшні!

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