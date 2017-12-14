Радіо Свобода Daily: Roshen не купують через високі ризики

Чому ніхто не хоче купити Roshen?
Для компанії Roshen, яку президент України Петро Порошенко обіцяв продати ще в 2014 році, не вдається знайти покупця. Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. Саме він опікується часткою акцій Порошенка, яку президент передав у «сліпий» траст 2016 року. Банківська група Rothschild вела переговори з європейцями, північноамериканцями, азійцями, а також з деякими великими інвестиційними фондами. Проте завдання виявилось дуже складним. Навіть ті, хто спершу зацікавився пропозицією купити Roshen, відмовились «через високі ризики». Чому так виходить, і чи дійсно так складно продати Roshen?
Дуда і Порошенко у Харкові
На тлі чергових заяв польських політиків, зокрема нового глави уряду, про неможливість відступу від історичної правди у відносинах з Україною, на тлі заяв про так званий «геноцид» поляків з боку українців», на тлі чергової провокації, вчиненої невідомими особами (пошкодження біля Львова автобуса з польською реєстрацією), президент сусідньої держави, яку раніше називали «адвокатом» України», Анджей Дуда не переніс візит до України. Разом із президентом України Петром Порошенком Дуда вшанував пам’ять жертв тоталітарного режиму, президенти поклали квіти до Меморіалу у селищі П’ятихатки на Харківщині.
На спільній прес-конференції Анджей Дуда заявив про необхідність відновлення пошуково-ексгумаційних робіт і додав, що шкодує через випадки знищення українських пам’ятників у Польщі. Президент України Петро Порошенко, зі свого боку, заявив, що домовився зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою про взаємне скорочення переліку осіб, яким заборонений в’їзд до України й Польщі.
Севастополь для іноземців
У підконтрольному Кремлю уряді окупованого Севастополя затвердили порядок роботи з іноземцями. Тепер, згідно з документом, іноземні делегації в місті будуть супроводжувати співробітники поліції, а від чиновників вимагають писати до Федеральної служби безпеки Росії детальні звіти про зустрічі. Про те, як російська влада в Криму намагається мінімізувати іноземну присутність на півострові, читайте за лінком.
Декілька важливих новин коротко.
НБУ з 14 грудня спрощує порядок ввезення готівкової іноземної валюти в Україну. Відтепер можна ввозити понад 10 тисяч євро лише за умови її письмового декларування.
«Укрзалізниця» тимчасово припиняє повернення квитків через інтернет. До закінчення періоду новорічно-різдвяних свят повернути квиток можна лише через залізничні каси.
Оборонний комітет парламенту Канади рекомендував уряду надати Україні летальну зброю.
А в Росії «Роскомнагляд» отримав право заблокувати доступ до месенджера Telegram на території Росії.
Декілька анонсів на сьогодні…
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрінеться в Нью-Йорку з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутеррішем і обговорить з ним миротворчу місію ООН на Донбасі.
У Роії відбудеться велика прес-конференція президента Володимира Путіна, де українські журналісти спробують поставити запитання про те, коли українців будуть звільняти чи обмінювати.
Микола Леонтович
Минуло 140 років від дня народження українського композитора Миколи Леонтовича – автора знаменитого на увесь світ «Щедрика» («Carol of the Bells»). Цю пісню називають «маленьким музичним дивом» і вона є чи не найпопулярнішою різдвяною мелодією на планеті. Ось декілька фактів про цю знамениту композицію.
Кількість версій виконання «Щедрика» Леонтовича сьогодні чимала. У завершальному лінку ми зібрали для вас декілька цікавих варіантів.
Вірте у дива не тільки на свята!
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