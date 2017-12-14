Радіо Свобода Daily: Roshen не купують через високі ризики

Чому ніхто не хоче купити Roshen?

Для компанії Roshen, яку президент України Петро Порошенко обіцяв продати ще в 2014 році, не вдається знайти покупця. Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив керуючий директор міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті. Саме він опікується часткою акцій Порошенка, яку президент передав у «сліпий» траст 2016 року. Банківська група Rothschild вела переговори з європейцями, північноамериканцями, азійцями, а також з деякими великими інвестиційними фондами. Проте завдання виявилось дуже складним. Навіть ті, хто спершу зацікавився пропозицією купити Roshen, відмовились «через високі ризики». Чому так виходить, і чи дійсно так складно продати Roshen?

Дуда і Порошенко у Харкові

На тлі чергових заяв польських політиків, зокрема нового глави уряду, про неможливість відступу від історичної правди у відносинах з Україною, на тлі заяв про так званий «геноцид» поляків з боку українців», на тлі чергової провокації, вчиненої невідомими особами (пошкодження біля Львова автобуса з польською реєстрацією), президент сусідньої держави, яку раніше називали «адвокатом» України», Анджей Дуда не переніс візит до України. ​Разом із президентом України Петром Порошенком Дуда вшанував пам’ять жертв тоталітарного режиму, президенти поклали квіти до Меморіалу у селищі П’ятихатки на Харківщині.

На спільній прес-конференції Анджей Дуда заявив про необхідність відновлення пошуково-ексгумаційних робіт і додав, що шкодує через випадки знищення українських пам’ятників у Польщі. Президент України Петро Порошенко, зі свого боку, заявив, що домовився зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою про взаємне скорочення переліку осіб, яким заборонений в’їзд до України й Польщі.

Севастополь для іноземців

У підконтрольному Кремлю уряді окупованого Севастополя затвердили порядок роботи з іноземцями. Тепер, згідно з документом, іноземні делегації в місті будуть супроводжувати співробітники поліції, а від чиновників вимагають писати до Федеральної служби безпеки Росії детальні звіти про зустрічі. Про те, як російська влада в Криму намагається мінімізувати іноземну присутність на півострові, читайте за лінком.

Декілька важливих новин коротко.

НБУ з 14 грудня спрощує порядок ввезення готівкової іноземної валюти в Україну. Відтепер можна ввозити понад 10 тисяч євро лише за умови її письмового декларування.

«Укрзалізниця» тимчасово припиняє повернення квитків через інтернет. До закінчення періоду новорічно-різдвяних свят повернути квиток можна лише через залізничні каси.

Оборонний комітет парламенту Канади рекомендував уряду надати Україні летальну зброю.

А в Росії «Роскомнагляд» отримав право заблокувати доступ до месенджера Telegram на території Росії.

Декілька анонсів на сьогодні…

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрінеться в Нью-Йорку з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутеррішем і обговорить з ним миротворчу місію ООН на Донбасі.

У Роії відбудеться велика прес-конференція президента Володимира Путіна, де українські журналісти спробують поставити запитання про те, коли українців будуть звільняти чи обмінювати.

Микола Леонтович

Минуло 140 років від дня народження українського композитора Миколи Леонтовича – автора знаменитого на увесь світ «Щедрика» («Carol of the Bells»). Цю пісню називають «маленьким музичним дивом» і вона є чи не найпопулярнішою різдвяною мелодією на планеті. Ось декілька фактів про цю знамениту композицію.

Уперше цей музичний твір виконав хор Київського університету у 1916 році.

У 1936 році американець українського походження Петро Вільховський створив англійську версію слів до цієї пісні. І відтоді її можна почути в усіх куточках світу.

«Щедрик» прикрасив низку серіалів та фільмів. Серед них, зокрема: «Південний парк», «Сімпсони», «Гріфіни», «Сам удома» та «Міцний горішок 2». Її також широко використовують і в рекламі.

Кількість версій виконання «Щедрика» Леонтовича сьогодні чимала. У завершальному лінку ми зібрали для вас декілька цікавих варіантів.

Вірте у дива не тільки на свята!

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