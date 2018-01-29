Радіо Свобода Daily: Близьке оточення Путіна під ударом санкцій

Санкційний удар по Кремлю

Сьогодні, 29 січня, Міністерство фінансів США має передати Конгресові так зване «кремлівське досьє». Це буде тільки перший із цілої низки документів, які готують декілька американських відомств. Досьє буде містити перелік російських багатіїв та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна. У новому «чорному списку», як пише преса, буде 300–400 людей, зокрема й члени родин основних фігурантів.

Потрапляння у «кремлівське досьє» означає, що згадані бізнесмени стають «токсичними особами» для американського та європейського бізнесу. Це також означає, що із проблемними партнерами не вестимуть спільні проекти, цим людям не відкриватимуть рахунки західні банки і тим більше не видаватимуть кредити. Більше того, у «кремлівському досьє» вперше назвуть не тільки бізнесменів, які збили свої статки, співпрацюючи із режимом Путіна, але й їхніх дітей чи інших родичів, на яких часто переписані гроші. Наскільки серйозним буде ефект та чи зробить це Москву більш поступливою, читайте за лінком.

«Страйк виборців» у Росії

Тим часом у містах Росії відбулися акції протесту прихильників опозиційного політика Олексія Навального. Його, зрештою, затримали під час так званого «страйку виборців» у Москві. Опозиціонера врешті відпустили під зобов’язання з’явитися до суду. Загалом під час «страйку виборців» затримували, за повідомленнями, 340 людей.

Далі коротко:

Ізраїльський звіт. Чи справді в Україні вдвічі зріс антисемітизм?

А також про інші теми, які найбільш жваво обговорювали в соцмережах:

– Дискусії про поїздку президента України Петра Порошенка на Мальдіви з постів у соцмережах продовжилося у блогах та авторських колонках, із участю й першого президента України Леоніда Кравчука. Про це читайте в огляді «Порошенко і Мальдіви: чи у відпустці справа?».

– Радянський співак Володимир Висоцький, якому днями могло б виповнитися 80, – культова особистість чи представник «русского мира»? Суперечки щодо російського актора, поета і барда спричинив пост очільника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича. Він зарахував Висоцького до «щупальців «русского мира».

Робот Софія і корупція в Україні – що не так?

Українські і російські видання повідомили, що людиноподібний робот у вигляді жінки Софія зламався після запитання, як перемогти корупцію в Україні, яке йому поставили під час дискусії в «Українському домі» у Давосі. Однак, як пише видання ain.ua, робот була запрограмована відповідати на заздалегідь підготовлені запитання. Також у мережі є відео події, що свідчить про те, що робота запитали про корупцію не тільки в Україні. Більше – за лінком.

Бій під Крутами

Сто років тому близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже чотиритисячної армії більшовиків. Бій на залізничній станції Крути тривав понад шість годин. Затримка просування армії Муравйова дала можливість укласти Берестейський мирний договір, що означав міжнародне визнання української незалежності. Чому ж молоду державу захищали необстріляні студенти-добровольці, а не військо? Як відбувався нерівний бій? І чи є докази порушення більшовиками Женевської конвенції щодо поводження з полоненими? Відповіді на ці запитання Радіо Свобода шукало у мемуарах учасників боїв під Крутами. Хронологія за спогадами учасників битви – за лінком.

А тут ви зможете переглянути фоторепортаж, як у Крутах відзначили століття бою з більшовиками.

Пам’ятаймо героїв, які віддають свої життя за Україну!

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