Радіо Свобода Daily: на «ракетні» погрози Трампа відреагував Кремль

Трамп пригрозив завдати ракетного удару

Президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він написав у себе в Twitter у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети й атакувати точки їхнього запуску. Чи опиниться світ на порозі «другої Карибської кризи», намагались спрогнозувати у студії Радіо Свобода. Також ми зібрали найбільш «апокаліптичні» твіти Дональда Трампа, які змушували політичну спільноту боятись початку нової світової війни.

«Ми не є учасниками твітер-дипломатії. Ми прихильники серйозних підходів. Як і раніше вважаємо, що важливо не робити кроків, які можуть нашкодити і без того чутливій ситуації», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа у Twitter.

Як повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я з посиланням на своїх партнерів, у понад півтисячі жителів сирійської провінції Східна Гута виявили симптоми отруєння внаслідок хімічної атаки. Загинули від цієї атаки понад 70 осіб.

Тимошенко заявила, що відмовилась він подарунку у вигляді лобістів

Лідер парламентської фракції «ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що відмовляється від співпраці з американською лобістською фірмою Avenue Strategies, тому що про послуги цієї фірми домовилися і заплатили начебто без її відома. Про неможливість співпраці Тимошенко зазначила у листі до компанії Two Paths LLC (Делавер, США), яка раніше підписала контракт на надання цих послуг в її інтересах і зобов’язалася за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця. Якщо раптом Ви не бачили розслідування програми «Схеми», яке й спричинило таку заяву Юлії Тимошенко, то знайти його Ви можете за лінком.

Далі три цифри дня.

78 тонн неякісних продуктів передали Збройним силам з початку року

Близько 316 тисяч військових пенсіонерів із 544 тисяч уже отримують перераховані пенсії

Понад 100 українських школярів візьмуть участь у Всесвітній літній Гімназіаді, що відбуватиметься в марокканському Марракеші.

Вибачився за недосконалість Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг вдруге за два дні свідчив у Конгресі США. Під час виступу він сказав, що компанія втягнута у «гонку озброєнь» проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами та громадською думкою. 33-річний інтернетний магнат виголосив це під час свідчень на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та у справах судочинства 11 квітня під час гострих слухань, на яких йшлося про широкий спектр питань – від того як Фейсбук давав собі раду під час нібито спроб Росії втручатися у вибори, до гарантування приватності користувачів соцмережі і до агресивних дописів, які з’являються у Фейсбуці. Тут стисло про те, в чому на весь світ зізнався Марк Цукерберг.

Створив барабан із неземним звучанням

Барабан барабанові не рівний – саме це розумієш тоді, коли бачиш унікальні музичні інструменти Дмитра Губарєва зі Світловодська Кіровоградської області. Барабани GUDA, які Дмитро виготовляє вручну, мають не зовсім земний вигляд. Вони розписані візерунками, в яких поєднано стародавні символи, рослинні елементи та священні геометричні знаки.

Інструменти замовляють у різних куточках світу як професійні музиканти, так і ті, хто захоплюється музикою. Їх використовують не тільки на сцені, але й для медитації. Дмитро самотужки навчився робити барабани і розповів, як хобі переросло у власну справу.

Творіть і Ви щось своїми руками!

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