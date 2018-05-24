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В марте 2018 года южнокорейская делегация в Белом доме передает президенту США предложение о встрече от лидера КНДР Ким Чен Ына, так начался принципиально новый этап в отношениях КНДР и США. А 28 апреля произошла историческая встреча глав Южной и Северной Кореи, они пожали друг другу руки впервые за все существование КНДР с 1948 года. Позже Южная Корея и США начали совместные двухнедельные военные учения. Международные эксперты считают, что позиция КНДР меняется, и Ким Чен Ын может выйти из изоляции. Какая судьба ожидает диктатуры в XXI веке? Мир боится диктатуры или симпатизирует ей? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали аналитик-международник Анатолий Максимов и журналист-международник Алексей Коваль.

– Анатолий, правильно ли мировые СМИ называют потеплением позицию КНДР?

Анатолий Максимов: Оно происходило до определенного периода, до начала учений. После чего КНДР вернулась к старой позиции – что это подготовка к вторжению, провокация со стороны США, а Южная Корея им подыгрывает.

Сначала в КНДР не хотели пускать южнокорейских журналистов на закрытие полигона, но потом они туда поехали – это такой маленький жест доброй воли.

Но в КНДР также сказали, что пока все отношения не восстановятся между Югом Кореи и Севером, они разговаривать дальше не будут.

Стороны начали диалог, чтобы решить проблему угрозы ядерной войны

​Алексей Коваль: Я думаю, что это – не потепление, а процесс согласования своих позиций относительно решения кризиса на Корейском полуострове. Потому что позиция США не изменилась по поводу Корейского полуострова и Ким Чем Ына, который до сих пор определяется как одна из угроз для США. Хорошо, что стороны начали диалог и пытаются нащупать точки соприкосновения, чтобы решить проблему угрозы ядерной войны.

– Как выглядит современная Северная Корея? Анатолий, вы проводили пресс-конференцию, где среди прочего звучал вопрос о влиянии сестры северокорейского диктатора Ким Чем Ына. Что это за история?

Анатолий Максимов: Это – одна из сестер Ким Чен Ына. Они воспитывались и росли в Швейцарии, где получили образование. Ким Ё Чжон заседает в политбюро партии, это самый высокий политический пост в их коммунистическом режиме. Также она – замглавы департамента агитации и пропаганды. Говорят, что именно она создает имидж Киму и его режиму, создает пропаганду в КНДР. Она – его самый доверенный советник и переговорщик. Она была на зимней Олимпиаде и на последних переговорах в Пханмунджоме.

В КНДР сейчас потихоньку развивается экономика, насколько могут позволить санкции. Немного идет либерализация, разрешен частный бизнес: отели, рестораны, рынки, магазины. Начала появляться какая-то техника, машины, смартфоны, некоторые виды компьютеров. В то же время это государство остается полностью тоталитарным, с массовыми казнями и так далее.

– Но ведь по всем признакам закрытая плановая экономика должна себя чувствовать плохо, деградировать и чувствовать санкции.

КНДР пытаются перейти к какому-то виду рыночной экономики, плюс Китай помогает это все держать на плаву

​Анатолий Максимов: КНДР пытаются перейти к какому-то виду рыночной экономики, плюс Китай помогает это все держать на плаву, он не дает упасть режиму Кима. Там есть торговый оборот, а также приток денег от граждан, которые работают за границей КНДР, идут в бюджет страны.

Алексей Коваль: Из-за нарушения санкций, к которым была причастна и Россия, она покупала уголь у КНДР и платила за это долларами, КНДР должна была рассчитывать только на свои внутренние ресурсы и внутренние возможности.

В последнее время там действительно есть некоторое ослабление для ведения бизнеса

И именно эта ядерная программа происходила за счет мобилизации всех ресурсов, которыми владела не очень богатая страна. Но вся структура экономики КНДР покоряется планам нарастания обороны, военной силы и там мало делается для процветания. Хотя в последнее время там действительно есть некоторое ослабление для ведения бизнеса, и чтобы людям легче жилось, чтобы государство не за все отвечало, как в коммунистическом государстве.

– Давайте подробнее затронем саму ядерную программу. 23 мая международные и южнокорейские журналисты отправились на ликвидацию большого ядерного полигона в Пунгери в Северной Корее. Это было требованием Запада. Насколько это важно? Означает ли его ликвидация, что ядерная разработка больше невозможна?

Анатолий Максимов: Ни в коем случае. В Пунгери – не единственный полигон. Ким позже признался, после того, как они объявили мораторий на запуск ракеты, на ядерные испытания, что есть еще два места в хорошем состоянии, где они могут проводить испытания. Пунгери они планируют закрыть. Но это было подано как пиар. Возможно, они взорвут некоторые входы и тоннели, но сам полигон останется в современном виде и кто знает, может, в будущем его будут использовать.

– Насколько мир владеет достоверной информацией о ядерном потенциале КНДР? И сейчас эта технология развивается только в КНДР или там привлекаются российские специалисты?

Алексей Коваль: Я думаю, что ядерная технология или уровень развития государств, как КНДР, Иран, дошли до того, что она развивается уже 70 лет. Создать у себя ядерные технологии – не проблема даже для государств, которые не есть технологически развитыми.

Ядерными государствами стали Пакистан, Индия, и никто против этого не выступал. Также КНДР, скорее всего, основываясь на советских технологиях, смогла достичь этого уровня. Эта ракета, которой КНДР напугала в прошлом году весь мир, очень похожа на ту, которая производилась еще в 1960 году в Украине.

Мир так и не выработал правил и предохранителей относительно нераспространения ядерной технологии

Конечно, скорее всего, была поддержка со стороны России. В прошлом году был скандал относительно двигателей ракет, которые были очень схожи на те, которые разрабатываются в России. Я думаю, что эта программа развивается уже внутри Северной Кореи и не имеет каких-то тормозов, потому что мир так и не выработал правил и предохранителей относительно нераспространения ядерной технологии.

– А Россия сейчас устранилась из этого процесса? Не видно реакции, когда происходят переговоры между США и КНДР.

Анатолий Максимов: Россия сейчас отошла в тень от корейского процесса, но это не означает, что она отстранила помощь. Дипломатию она передала Пекину, а сами они помогают, в основном, покупая уголь, прокладывая интернет, железную дорогу.

– Какая тенденция сейчас в мире: диктаторские режимы будут отходить или на них есть запрос?

Анатолий Максимов: В некоторых частях мира появляется укрепление этих режимов. Мы также можем вспомнить Венесуэлу, которая, тем не менее, переизбрала президентом Николаса Мадуро, а он тоже поклонник очень жестких мер.

КНДР была вынуждена выходить из изоляции, Ким вынужден был путешествовать. Раньше он никогда такого не делал

В других частях мира происходит регресс некоторых демократических устоев, но с развитием экономики и глобализации диктаторские режимы не выживут. Даже КНДР была вынуждена выходить из изоляции, Ким вынужден был путешествовать. Раньше он никогда такого не делал, а тут он выехал и в Китай, хочет поехать в Сингапур. Он понял, что сидя у себя в диктатуре, он не выживет и ему нужно хотя бы какое-то признание, уступки для выживания этого режима.

Алексей Коваль: Мы чувствуем кризис демократических институтов, не только в Европе, а по всему миру. Демократия и либерализм отступают перед протекционизмом, желанием популизма, национализма. Это мировая тенденция. Я думаю, что это определенное колебание, когда эффективность одной модели не доказана или она уменьшается, то на смену приходит другая модель. В каждом государстве это зависит от лидера и от желания людей воспринимать такого лидера. Даже в США мы видим определенную тенденцию. Но я не думаю, что в глобальном разрезе эта тенденция будет доминировать.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)