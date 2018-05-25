Весілля, виставки, конференції: чим живуть українські стадіони через 6 років після «Євро-2012»

Юлія Горичева

Понад 1 мільярд доларів Україна витратила на ремонт і будівництво стадіонів до чемпіонату «Євро-2012». Нові сучасні арени з'явилися в Києві, Львові, Харкові та Донецьку. Однак не всі вони затребувані сьогодні, а деякі й зовсім збиткові. Щоб заробити, стадіони, крім матчів, проводять весілля, виставки, конференції.

Львів

До «Євро-2012» стадіон «Арена Львів» побудували з нуля, а після чемпіонату він виявився незатребуваним. Місцеві клуби грати на полі не хотіли через високу орендну плату, і кілька років арена простоювала.

Зараз її здають для весіль. Оформити стосунки тут можна всього за добу. У квітні на львівському стадіоні зареєстрували 47 шлюбів. Для порівняння: за весь минулий рік тут провели всього 24 футбольних матчі.

Спортивне призначення майданчика не бентежить молодят. «Люди приходять сюди за перемогою. Ось це і наша перемога», – кажуть молодята Наталія і Микола.​

На одному футболі «Арена Львів» заробляє копійки. Щоб утримувати її і платити персоналу зарплату, крім весіль, тут проводять конференції, виставки, концерти і навіть влаштовують роуп-джампінг – стрибки з висоти.

Хорошим періодом тут називають проміжок, коли на стадіоні грав і тренувався «Шахтар». У 2014 році футбольний клуб переїхав сюди з Донецька після початку збройного конфлікту на сході України.

«Вони повністю взяли на себе утримання газону – а це значна частина витрат. Зараз ми самі все фінансуємо», – говорить Євген Болкун, генеральний директор стадіону «Арена Львів».

Харків

У 2016 році «Шахтар» переїхав до Харкова, чим дуже порадував керівництво місцевого стадіону.

«Вони сюди привезли і Лігу чемпіонів, і непогані матчі. Домовилися, що агрономія «Шахтаря» повністю займеться футбольним полем, це дуже дорого», – розповідає Роман Пец, директор обласного спортивного комплексу «Металіст».

Його до «Євро-2012» повністю реконструювали. Після чемпіонату тут грав футбольний клуб «Металіст», він і приносив арені основний прибуток.

Власник клубу Сергій Курченко планував купити стадіон, однак угода не відбулася – після Євромайдану Курченко втік з країни. Стадіон передали в комунальну власність, а ФК «Металіст» розпався.

Зараз домашні матчі на стадіоні проводить «Шахтар» і новий клуб «Металіст 1925». Приміщення під трибунами здають в оренду. Всі гроші, які вдається заробити, йдуть на підтримку майданчика і оплату господарських потреб.

Донецьк

Найбільш збитковим проектом після «Євро-2012» став донецький стадіон. «Донбас Арена» стала заручником збройного конфлікту: під час обстрілів частково був пошкоджений фасад, а незабаром угруповання «ДНР» «націоналізувало» стадіон.

Персонал звідти нібито вигнали, але місцеві жителі кажуть, що стадіон досі контролює власник Рінат Ахметов – його охорона чергує всередині. Ніяких заходів на арені не проводять.

Київ

На київський НСК «Олімпійський» до «Євро-2012» витратили найбільше грошей – 500 мільйонів доларів. Стадіон й досі не окупився, але заробляє добре.

Тут проводить домашні матчі «Динамо» (Київ). Проходять і топові заходи: наприклад, 26 травня відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

На стадіоні тренуються не лише футболісти, а й олімпійці-легкоатлети, паралімпійська збірна.

Стадіон також здають в оренду для конференцій, весільних церемоній, сюди приїжджають виступати світові зірки.

На вимогу УЄФА зараз «Олімпійський» знову ремонтують до фіналу Ліги чемпіонів. 26 травня Київ планує прийняти до 80 тисяч футбольних фанатів.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»