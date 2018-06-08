Радіо Свобода Daily: закон про Антикорупційний суд ухвалили, коли ж він запрацює?

Антикорупційному суду в Україні – бути

Верховна Рада ухвалила закон, який понад два роки викликав політичні баталії. Перед фінальним голосуванням залишалась єдина інтрига – як депутати пропишуть право вето для міжнародних експертів при відборі суддів. Від цього пункту залежить не лише ефективність та прозорість суду. Західні донори – МВФ та Світовий банк – без траншів яких Україні загрожує дефолт – категорично заявили: якщо міжнародні фахівці не матимуть реального впливу – Київ не матиме грошей. Тож за що проголосували депутати? І яким буде Антикорупційний суд: незалежним чи ручним?

Але після голосування за Антикорупційний суд Верховна Рада ухвалила ще одне гучне «антикорупційне» рішення, яке, втім, залишилось менш поміченим.

Депутати визначилися із аудитором для Національного антикорупційного бюро України. Ним став 81-річний професор права Володимир Василенко.

Хто і чому називає Василенка «ручним» кандидатом? Які наслідки нечесний аудит може мати для НАБУ і боротьби з корупцією загалом? Радіо Свобода зібрало реакції політиків, експертів і користувачів соціальних мереж.

Кольченко припинив голодування

Засуджений у Росії українець Олександр Кольченко припинив голодування. «Вимушений визнати, що я переоцінив свої сили – я виявився занадто слабким. В іншому випадку я піддав би своє здоров'я непоправному ризику. Невиправданому», – заявив Кольченко в листі. Адвокат зазначив, що засуджений почав непритомніти, за час голодування його вага знизилася до 54 кілограмів.

Що ще?

Парламент звільнив з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Виконання обов’язків міністра фінансів уряд покладає на його першого заступника Оксану Маркарову. Тут про те, чим запам'ятається міністр Данилюк українцям.

Київрада під вигуки «Ганьба» провалила голосування за створення музею на Поштовій площі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій відзвітувала, що пожежу в Чорнобильській зоні повністю ліквідовано.

А «Укрзалізниця» розпочала продаж квитків на поїзд, який сполучатиме Суми та Одесу.

Трохи інший логотип ЧС-2018

Український художник Андрій Єрмоленко намалював серію плакатів, присвячених Чемпіонату світу з футболу-2018, який відбудеться в Росії. Графічним оформленням вони нагадують офіційну символіку чемпіонату, але на цьому схожість закінчується: кожен із плакатів присвячений події, яку Єрмоленко вважає достатньою підставою для бойкоту змагань – анексія Криму Росією, підтримка нею бойовиків на сході України, збиття «Боїнга» над Донбасом, бомбардування сирійського Алеппо, доля українських політв’язнів у Росії, отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Британії. Найпопулярніший малюнок художника, офіційний логотип чемпіонату, стилізований під череп, навіть показали у прямому ефірі на телеканалі «Росія-1». В інтерв’ю Радіо Свобода Андрій Єрмоленко розповідає про свій проект і про те, чому, як він думає, світові держави так і не зважилися на бойкот ЧС-2018 у Росії.

Facebook і Huawei

Facebook має нові проблеми через свою практику поводження з персональними даними, повідомляє CNN. Компанія Facebook визнала, що надавала доступ до даних своїх користувачів компанії Huawei, китайському виробнику смартфонів, діяльність якої, на думку розвідувальних служб США, становить загрозу для безпеки Америки. Раніше цього тижня, після розслідуванняThe New York Times, компанія визнала, що вона роками мала угоди з доступу до даних із десятками виробників телефонів та планшетів, в тому числі Apple і Samsung.

Автівки під копірку

Й невеличний екскурс у минуле на завершення. Виробництво копій зарубіжних товарів під власними брендами в СРСР практикувалося достатньо широко. Автомобілі, мотоцикли, побутова техніка, їжа, напої та навіть комп’ютери. Як в СРСР працював «copy paste»? І як реагував на це Захід? Відповіді знайшли автори програми «Молодь+».

Переймайте чуже, але й своє привносьте!

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