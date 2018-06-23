Радіо Свобода Daily: Сенцов майже не встає з ліжка

Розпочнемо з новин про українських політв’язнів у Росії.

Пройшло 40 днів від початку голодування українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії на 20 років за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

«Поговорила з адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе. Дмитро сьогодні знову був в Олега. Говорить, що Олег дуже блідий, мало рухається, майже не встає з ліжка. Лікарі кажуть, що в нього вже відмовляють рецептори. Друга криза (перша була на 26-й день голодування) може статися в будь-який момент. Як припускає адвокат, з цього моменту одразу почнуть примусове годування», – написала омбудсман Людмила Денісова у Facebook і звернулася до керівника російської Федеральної служби з виконання покарань із закликом терміново організувати її зустріч із ув’язненим режисером.

Зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою вимагає і український в’язень Олександр Кольченко, засуджений в одній справі із Олегом Сенцовим. «Саша, як і раніше, перебуває в медсанчастині. Але тепер не один у палаті, а зі «співкамерником». Трохи набрав ваги (важить зараз близько 62 кг). Кожне його годування знімають на відеокамеру. Йому підписали тривале побачення з мамою на 28–30 липня. (Гадаю, треба оголошувати збір коштів на цю поїздку)», – вказав російський правозахисник Микола Щур.

Тим часом український активіст Володимир Балух знову посилив голодування і переходить на воду. Крім того, на засіданні підконтрольного Росії Роздольненського райсуду Криму Балух розповів про образи, фізичне насильство і провокації з боку начальника ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) Валерія Ткаченка. «Він (Ткаченко, – ред.) звертався до мене суцільними матюками. Кожен раз, коли перебував в ІТТ, він приходив до мене в камеру і намагався образити, принизити за національною ознакою і, за його розумінням, мою належність до «Правого сектору». Говорив, що і вирізати нас, хохлів, треба як вид, і різне інше. Приходив з перегаром, у цивільному одязі, у вихідні дні. Ці спроби мене вдарити, образити, усі провокації – є на відеозйомці», – заявив Балух.

Куць замість Жебрівського

Донецька область отримала нового главу. Ним став генерал-майор СБУ Олександр Куць: в Краматорську Куця як голову обласної військово-цивільної адміністрації представив президент Петро Порошенко. З березня 2015 року Куць очолював управління СБУ в Донецькій області, до цього - був заступником начальника управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Києві (так званий сектор «К»). Таким чином, на зміну гуманітарію і господарнику Жебрівському прийшов кадровий офіцер спецслужби. Більше про нього за лінком.

«Тютюновий фронт»

Виробництво підакцизних товарів, спиртних напоїв, сигарет. За вхід на цей ринок та утримання на ньому позицій у світі борються найсильніші маркетологи. Нещодавно в Україні з'явився виробник цигарок, що одразу захопив частину внутрішнього ринку. Нове виробництво запустили на заводі у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Туди й вирушили «Схеми». І виявили, що в нового бізнесу – впливові покровителі з «Народного фронту». Чому на пачках цього бренду підроблені акцизні марки? І як це впливає на надходження до українського бюджету?

Далі кілька міжнародних новин.

Парламент Угорщини ухвалив так званий закон «Stop Soros» із внесенням поправок, які на думку владної урядової коаліції, гарантують додатковий захист Угорщині в умовах мігрантської кризи в Європі.

Опозиція Туреччини об’єдналася, щоб зупинити концентрацію влади в руках президента Реджепа Тайїпа Ердогана

Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.

У пошуках соцреклами

Білборди на міських вулицях і вздовж автотрас, телевізійні ролики, в яких політики повідомляють про звершення у соціальній сфері та нові проекти для «покращення життя» – такий вигляд має сучасна нібито соціальна реклама в Україні. Принаймні, подана вона з позначкою «на правах соціальної реклами». Насправді ж, як стверджують фахівці, п’ята частина соціальної реклами – це ніщо інше, як прихована політична реклама: політики та політичні партії використовують прогалини у законодавстві для політичної реклами. Проблеми регулювання соціальної реклами у Києві обговорювали експерти Інституту масової інформації та Центру громадянського представництва «Життя», а також представники комітету Верховної Ради з питань свободи слова та Міністерства інформаційної політики України.

Недобудована українська «Мрія»

Ось уже 29 років недобудований літак Ан-225 – близнюк легендарної «Мрії» – чекає на свою добудову. Немов музейний експонат посеред величезного цеху стоїть фюзеляж, який зберігся в ідеальному стані. На заводі Антонова готовими стоять також планер і хвіст літака. Частини конструкції можна побачити навіть у середині недобудованої «Мрії».



Згодом документальний репортаж про літак вийде у програмі #ВУКРАЇНІ (спільний проект Настоящее время та Радіо Свобода) А поки пропонуємо переглянути фотогалерею про цю «дівчинку» (саме так на заводі називають багатотонну машину).

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Недобудована українська «Мрія» уже 29 років «чекає» на заводі Антонова – фото

Не опускайте рук й частіше піднімайте очі!

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