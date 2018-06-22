В Угорщині ухвалили новий міграційний закон

Угорщина – Парламент Угорщини ухвалив у середу окремим пакетом так званий закон Stop Soros із внесенням поправок, які на думку правлячої урядової коаліції ФІДЕС-ХДНП, гарантують додатковий захист Угорщині в умовах мігрантської кризи в Європі. Натомість опоненти консерваторів на чолі з Віктором Орбаном а також представники ЄС заявляють, що новий закон порушує міжнародні конвенції з прав людини, європейські цінності і насправді є новою пропагандистською акцією Будапешта.

У нових поправках до Конституції країни, зокрема, йдеться про те, що без згоди Національних зборів Угорщини не можна поселяти в країні мігрантів. Так само не отримають притулку ті особи, які потрапили до Угорщини територією безпечних держав і не піддаються переслідуванням.

Новий закон передбачає кримінальну відповідальність за організацію нелегальної міграції. До цієї категорії потрапляють ті особи (для торговців людьми діють старі положення кримінального кодексу) чи цивільні організації, щодо яких слідство встановить, що вони обходять угорські закони з метою організації нелегальної міграції.

Запроваджено кримінальну відповідальність

Пояснюючи деякі положення нового пакету закону з поправками у четвер для преси, представник кабінету міністрів Угорщини Ґерґей Ґуляш виключив можливість, що Угорщина може стати країною мігрантів і що унеможливлення процесу масового переселення іноземців віднині закріплено в національній конституції. За словами Ґуляша, ухваливши закон Stop Soros, провладна коаліція виконала одну з головних передвиборчих обіцянок.

Новий закон не підтримала опозиція. Його ухваленню сприяла та обставина, що правляча коаліція здобула на останніх парламентських виборах конституційну більшість у Національних зборах Угорщини.

«Вони (опозиційні партії, – ред.) і надалі займають промігранські позиції», – прокоментував існуючу політичну ситуацію представник кабміну Угорщини.

Відповідаючи на запитання журналістів, Ґерґей Гуляш повідомив, що його уряд не розраховує на санкції з боку Брюсселя, а радше на дискусію, адже європейська комісія, за його словами, теж налаштована «промігрантськи».

Опозиція: пакет спрямований проти НКО

Правозахисні організації в Угорщині вказують на те, що статті нового закону, попри те, що основні положення законопроекту були проанонсовані ще у лютому 2018 року, досить важко витлумачити. Однак серед них панує більш-менш єдина думка, що пакет спрямований проти некомерційних організацій (НКО), які займаються міграційними питаннями і фінансуються з-за кордону.

Так, проурядова більшість проголосувала в пакеті за прозицію, згідно з якою, НКО можуть функціонувати тільки з дозволу міністра внутрішніх справ. Якщо ж більша частина фінансової підтримки надходить до НКО з іншої країни, в цьому випадку вони повинні сплачувати державі окремий податок у 25 відсотків.

Наразі суперечливі, як вважають міжнародні юристи, положення угорського закону вивчає Венеційська комісія, дорадчий орган Ради Європи. Але вже зараз закон скритикувало більше закордонних урядів, неурядові цивільні організації, ЄС та ООН.

У п’ятницю Угорщину з робочим візитом відвідує президент Ради Європи Дональд Туск, щоб обговорити деталі підготовки міні-саміту у Брюсселі голів урядів країн ЄС щодо міграційних питань у неділю, 24 червня, та аналогічної зустрічі у столиці Бельгії наступного четверга, 28 червня, за участю прем’єр-міністрів стосовно надання притулку біженцям.

21 червня прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив у Будапешті на зустрічі голів урядів країн Вишеградської четвірки з прем’єр-міністром Австрії, що представники Вишеградської групи не поїдуть у неділю до Брюсселя. Він не виключив, що вони це зроблять у четвер, 28 червня.