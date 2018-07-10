Радіо Свобода Daily: в столиці прощатимуться з Левком Лук’яненком

Розпочнемо з коротких повідомлень.

Суд ухвалив повернути державі титано-магнієвий комбінат («ЗТМК»), що належить олігарху Дмитру Фірташу

У селі Хотові на Київщині попрощалися із автором Акту проголошення незалежності України, багаторічним в’язнем радянських таборів, одним із співзасновників Української Гельсінської групи Левком Лук’яненком. А сьогодні, 10 липня, прощання відбудеться в Києві – у клубі Кабінету міністрів на Інститутській.

В Одесі відкрилися українсько-американські військові навчання серії «Сі Бриз», що триватимуть до 21 липня.

На саміті в Брюсселі підписали угоду на 75 мільйонів євро для безпеки українських доріг.

«Торгівля на крові»

«Торгівля на крові» – саме так у штабі Операції об'єднаних сил назвали нелегальну схему провезення товарів на підконтрольну бойовикам територію. Діяла вона на пункті пропуску «Майорськ». Про порушення в роботі місцевого логістичного центру, або, простіше кажучи, – на ринку на лінії розмежування «Донбас.Реалії» вперше розповіли ще навесні 2017 року. Але тоді проблему ніхто не помітив. Що змінилося зараз і хто буде покараний за організацію нелегального трафіку? Про це дізнавалися журналісти телепрограми «Донбас.Реалії».

«Мертві бойовики на «поштових марках»

Бойовики «Гіві» і «Моторола» – по 20 російських рублів, Болотов і Ципкалов – по 50. В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» своїх грошей немає, проте там друкують «поштові марки» із зображеннями убитих бойовиків. У Донецьку і Луганську їх дарують «почесним гостям», а кожен новий випуск стає гучним інформаційним приводом для підконтрольних бойовикам медіа. Але чи можна за допомогою цих «марок» відправити звичайний лист?

Користувачі Facebook «атакували» сторінку ФІФА

Подякувати Україні за підтримку і отримати дискваліфікацію? Хорватські футболісти Віда і Вукоєвич після перемоги над Росією в чвертьфіналі чемпіонату світу звернулися до українських уболівальників із гаслом «Слава Україні!». Після чого мало не отримали від FIFA дискваліфікацію на матчі, що залишилися. Футбольна організація пояснювала таку можливість – провокуванням широкому загалу. Але чи можна вважати гасло «Слава Україні!» – політичною провокацією? Про це читайте за лінком.

Сотні користувачів Facebook вже написали на сторінці Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в цій соціальній мережі повідомлення на підтримку хорватських футболістів, яким загрожує покарання після публікації проукраїнського відеоролика. Є й повідомлення, в яких користувачі намагаються аргументувати причини свого незадоволення діями керівного органу світового футболу. «Слава Україні» – такий же патріотичний вислів, як «Хай живе Франція», «Хай живе (британська – ред.) королева» тощо. Ви будете називати тих, хто скандує ці фрази, націоналістами і теж засуджуватимете їх?» – пише Кіра Нечай.

Нові жертви «Новачка» й відставки через Brexit​

Мати трьох дітей – 44-річна Дон Стерджесс, яка в якийсь спосіб мала контакт із нервово-паралітичною речовиною «Новачок», померла у шпиталі міста Солсбері, в тому самому відділені, де надавалась допомога отруєним тим самим «Новачком» колишньому російському подвійному агентові Сергієві Скрипалю та його дочці Юлії. Окрім Дон Стерджесс, контакт із «Новачком» також вразив її партнера – 45-річного Чарлі Равлі, який перебуває у комі. Британські спецслужби вважають, що йдеться про ту саму речовину, яка визначається як хімічна зброя, що нею і було отруєно Скрипалів 4 місяці тому. Британська поліція розпочала слідство за звинуваченням у вбивстві.

Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон подав у відставку. А перед цим у відставку через незгоду зі стратегією «м’якого Brexit», обраною прем’єр-міністром Терезою Мей, пішов британський міністр із питань виходу з Європейського союзу.

У Голлівуді засяяла нова українська зірка

І до приємного. Цього року на великому екрані з’явилося аж два голлівудські фільми, де знялася українка. І тепер її називають новою українською зіркою в Голлівуді. Їй лише 20, а її ім’я в американському кінобізнесі вже на вустах. Це – Іванна Сахно, українська акторка, яка останні три роки активно будує свою кар’єру в США. І не деінде, а в самому Голлівуді. Хто вона? Розповідають журналісти «Голосу Америки».

Найбільша українська родина

В Одеській області зафіксували новий всеукраїнський рекорд – у селищі Доброслав живе найбільша в країні родина, яка складається із майже 350 людей. Голова сім’ї – 87-річний Павло Семенюк, в якого з дружиною народилося 13 дітей (досі живі десятеро з них), 127 онуків, 203 правнуки і шість праправнуків. Родина може претендувати не тільки на всеукраїнський, але й на світовий рекорд – нині його утримують індуси.

Плекайте й Ви міцні родинні стосунки!

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