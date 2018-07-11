Радіо Свобода Daily: Він здавався безсмертним – онук про Левка Лук’яненка

Онуки розповіли про легендарного діда

У столиці прощалися із українським правозахисником, депутатом, дисидентом, автором Акту проголошення незалежності України Левком Лук’яненком. Прощання проходило спочатку на першому поверсі Клубу Кабінету міністрів у центрі Києва, коли прийшли здебільшого політичні та громадські діячі, вище політичне керівництво країни. Пізніше церемонія відспівування пройшла у Володимирському соборі. Туди ж прийшов і президент України.

Взірець боротьби і стійкості, надійний друг і наставник, скромний і невибагливий – таким запам’ятали дисидента Левка Лук’яненка рідні і товариші. Автор Акту проголошення незалежності України​ до останнього намагався працювати, а його сила духу і бажання жити вражали. Він здавався безсмертним, кажуть його близькі. 24 серпня Левку Лук'яненку виповнилося б 90 років. Радіо Свобода зібрало спогади про видатного українця, який помер 7 липня в Києві.

Україна і саміт НАТО

Бельгійська столиця Брюссель протягом наступних двох днів, 11–12 липня, житиме в ритмі саміту Північноатлантичного союзу. Лідери 29 держав-членів альянсу, а також керівники країн-партнерів, зокрема, України та Грузії, також прибудуть на зустріч на високому рівні для обговорення регіональних викликів, оборонних реформ і продовження підтримки з боку НАТО. Водночас розбіжності між США та країнами Європи навколо цілої низки питань породжують сумніви щодо євроатлантичної єдності, які вочевидь активно дискутуватимуть на цьому саміті. Чого чекати від зустрічі, розповідає наш кореспондент у Брюсселі.

Тим часом Україна протягом наступних двох років стане ближчою до НАТО на 134 пункти. Саме стільки «натовських» стандартів офіційний Київ планує запровадити до 2020 року. Загалом стандартів, описаних у договорі – понад 1300, і цей список постійно доповнюється. Одяг, зброя і тактика – яких змін очікувати в українській армії у найближчі два роки? Що ЗСУ мають вже зараз і чому самі можуть навчити членів Північноатлантичного альянсу? Це з’ясовували журналісти програми «Завтра» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «112 Україна»).

Суд скасував перевірку переселенців

Суд задовольнив позов Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) і скасував нормативні акти Кабінету міністрів України, що зобов’язують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) проходити перевірки. Це означає, що від 5 липня органи соціального захисту населення, інші органи влади та місцевого самоврядування не мають права проводити перевірки переселенців. Радіо Свобода пояснює, що означає це рішення суду та які проблеми ВПО залишилися не вирішеними.

Дві новини про події у світі.

У Таїланді із затопленої печери врятували всіх 12 заблокованих там дітей і їхнього тренера

А 45-річний британець Чарлі Роулі, потерпілий від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», опритомнів.

«Я обвалив рейтинг FIFA, а що корисного зробив ти?»

Менше доби знадобилось українцям та їхнім прихильникам для того, щоб обвалити рейтинг сторінки FIFA у Facebook після того, як Міжнародна федерація футболу оштрафувала хорватського футболіста Огнєна Вукоєвича на 15 тисяч швейцарських франків за «неспортивну поведінку» через відео зі словами «Слава Україні!», в яких побачила політичний підтекст. Акція також стала відповіддю кільком міжнародним виданням, які назвали це гасло «націоналістичним». Тим часом користувачі заявляють про те, що частина акаунтів, з яких залишили негативну оцінку для FIFA, отримала попередження від адміністрації Facebook через «аномальну активність». Наразі з офіційної сторінки FIFA зникла можливість залишати оцінку. А президент Федерація футболу України Андрій Павелко заявив, що федерація готова надати додаткову аргументацію і роз’яснення щодо значення вітання «Слава Україні!» та компенсувати Вукоєвичу розмір штрафу.

Пам’ятайте, що в єдності сила!

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