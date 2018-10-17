Радіо Свобода Daily: Європол затримав «впливового втікача» з України

Європол розповів про затримання Малиновського

«Впливовий втікач» з України, який імітував свою смерть і вів «розкішне життя» у Франції, був заарештований французькою поліцією, повідомив Європол – правоохоронний орган Євросоюзу. Три джерела сказали Радіо Свобода, що людиною, яку заарештували у Франції, є Дмитро Малиновський з Одеси. Він є бізнесменом, якого, згідно з повідомленнями, розшукувала поліція в Україні з 2015 року на підозрами у широкомасштабному шахрайстві та незаконних оборудках із майном Міністерства оборони України в тому чорноморському портовому місті. Поліція заарештувалa активи обсягом у 4,6 мільйона євро (5,3 мільйона доларів), серед яких «замок, вінтажний Ролс-Ройс «Фантом» та три твори Сальвадора Далі». Все це було вилучено поліцією під час рейду. Також чоловіка підозрюють у тому, що він підробив свідоцтво про власну смерть. Прокуратура Києва вже підготувала матеріали для екстрадиції затриманого.

Коротко далі:

Україну в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми представляє дипломат і радник президента України Руслан Демченко. ​

Правоохоронні органи Швейцарії наклали арешт на майно українського олігарха Сергія Курченка на загальну суму 2 мільйони доларів США .

Верховна Рада не зняла недоторканність зі співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула та народного депутата від «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху

Бігус розповів свою версію життя Семочка

Служба безпеки України заявила, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка. Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. «Усі мої статки, а також статки осіб, що пов’язані зі мною спільним побутом, копійка до копійки внесені у декларацію», – сказав Семочко, коментуючи розслідування.

Автокефалію порівняли з анексією Криму

Голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (Московського патріархату), архієпископ Климент (Вечеря) порівняв рішення Вселенського патріархату щодо автокефалії для Української церкви з анексією Криму.

«Те, що зараз відбувається з боку Константинополя, – це анексія території Української православної церкви. Те, що робить зараз Константинопольський патріархат, можна порівняти з анексією Криму», – сказав архієпископ Климент в інтерв'ю проекту «Настоящее время».

Тим часом президент України Петро Порошенко найближчим часом запропонує передати Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріарха.

Падіння Су-27

Військовий літак Су-27 упав у Вінницькій області близько 17:00 у районі села Уланів. «Український мілітарний портал» вказує, що уламки літака знайдені неподалік села Пагурці. Катастрофа сталася під час міжнародних авіаційних навчань «Чисте небо-2018», які розпочалися 9 жовтня і за планом мають тривати до 19 жовтня. У Генеральному штабі повідомили, що внаслідок катастрофи двоє пілотів загинули.

​Алея Героїв у Дніпрі –​ алея розбрату?

У Дніпрі скандал з Алеєю Героїв, присвяченою пам’яті Небесної сотні та військових, загиблих у війні з Росією на Донбасі. Представники громадського формування «Штаб національного захисту» встановили кам’яний хрест із тризубом на одному з об’єктів алеї – камені. Захід приурочили до Дня захисника України. Такі зміни обурили частину учасників бойових дій на Донбасі й творців алеї, які стверджують, що меморіальний комплекс планувався як простір єдності для людей різних віросповідань і національностей, де хрест зайвий. Тим паче, що, за їхніми словами, він був встановлений самочинно. Творці ж хреста стверджують, що він вписується в композицію і на нього є всі дозвільні документи.

Дисидентський генерал Григоренко

Його запроторювали до тюрем, таборів і навіть до психіатричних лікарень. 16 жовтня українському правозахисникові Петру Григоренкові виповнилося б 111 років. Чому бойовий радянський генерал відмовився від усіх привілеїв системи й повстав проти неї?



Радіо Свобода поспілкувалося про це із радянським політв’язнем Павлом Литвиновим. Він був серед сімох осіб, які вийшли на Красну площу в Москві з протестом проти окупації радянськими військами Чехословаччини. Литвинов, фізик за фахом, онук наркома закордонних справ Максима Литвинова, був близьким другом і соратником Григоренка у боротьбі за права людини в Радянському Союзі.

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