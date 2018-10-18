Радіо Свобода Daily: триденна жалоба через вибух в окупованій Керчі

Подробиці вибуху в окупованій Керчі

В окупованому Криму в Керченському політехнічному коледжі 17 жовтня стався вибух. За даними Слідчого комітету Росії, загинуло щонайменше 19 осіб, ще 50 постраждали, а вибух влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков, який «наклав на себе руки». Як стверджує російський Слідком, Росляков прийшов до коледжу безпосередньо перед вибухом. У відомстві заявили, що він тримав у руках рушницю. Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії також стверджує, що в політехнічному коледжі відбувся підрив невстановленого вибухового пристрою. У зв'язку з трагедією, в Керчі вирішили оголосити триденну жалобу. Журналісти проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрали фотографії з місця подій.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Паніка і страх. Подробиці вибуху в окупованій Керчі – фоторепортаж

Надзвичайна ситуація в Торецьку

Тим часом прифронтове містечко Торецьк у Донецькій області знову без води. Аварія сталася на водогоні в «сірій зоні» під Горлівкою. Зараз у місті працюють 10 автоцистерн, які розвозять питну і технічну воду. У місті оголошено надзвичайну ситуацію. Втім, щоб ремонтні бригади вийшли в поле, необхідні гарантії безпеки з обох сторін.

Бортові самописці Су-27

Бортові самописці з літака Су-27, який впав під час військових навчань у Вінницькій області, знайшли, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. «Триває робота з вилученою льотною документацію. На місці події закінчується зібрання останків загиблих, після чого планується призначення судової молекулярно-генетичної експертизи. Також вже призначені судово-медична експертиза та судова експертиза нафтопродуктів (для дослідження зразків палива, яким заправлявся літак)», – сказав Лисенко. Від сьогодні засідання комісії Міністерства оборони з технічного розслідування катастрофи будуть відбуватися щодня у місті Старокостянтинів Хмельницької області.

Військовий льотчик полковник Юлій Мамчур в ефірі програми «Ваша Свобода» висловив припущення, що пілоти, які загинули внаслідок падіння літака Су-27, не змогли катапультуватися, бо відводили літак від населеного пункту.

Бойовики віддали своє «міноборони» в руки «народної міліції»

Так зване «міністерство оборони» угруповання «ДНР» розформовується, а підрозділи, які підпорядковувалися безпосередньо команді колишнього ватажка «ДНР» Олександра Захарченка і йому особисто, розпускаються. Такі висновки можна зробити, проаналізувавши повідомлення останніх днів на сайтах угруповання. Пишуть, що «вилазки українського спецназу вже присікає «народна міліція», а не «армія республіки», а колись регулярних доповідей «міноборони» Едуарда Басуріна вже не публікують. Що змінилось – у публікації «Донбас.Реалії».

Привабити житлом до війська

Вже наступного року у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) військовослужбовці не житимуть у наметах, обіцяють високі чини у війську. А перший гуртожиток відкриє двері для 125 солдатів-контрактників у листопаді цього року. До війська чоловіків хочуть мотивувати житлом і вже наступного року у військових містечках України розпочнуть будувати квартири для сержантів-контрактників. Наша кореспондентка відвідала гуртожиток поліпшеного типу для солдатів-контрактників у військовому містечку у Старичах, що на Львівщині, щоб зрозуміти, наскільки комфортні умови пропонують військовим.

16-річна зірка стрибків у воду

В аргентинському Буенос-Айресі тривають ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри. Україна вже завоювала 20 нагород – 7 золотих, 6 срібних і 7 бронзових. У скарбничці «синьо-жовтих» – і медаль від єдиної представниці з Луганської області Софії Лискун, яка показала другий результат у стрибках у воду з вишки. Чому Луганщина завжди була найсильнішою в цьому виді спорту? Чи залишається це звання і зараз? Чим вразила суддів та вболівальників Софія Лискун на Юнацьких Олімпійських іграх і чи зможе вже на дорослому Олімпіаді спортсменка показати високий рівень?

І три новини на завершення.

Українська комедія «Скажене весілля» встановила новий рекорд касових зборів серед українських художніх фільмів.

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в Люксембурзі, перегравши 13-ту ракетку світу іспанку Ґарбіньє Муґурузу.

Крім того, українська збірна вже вирушила на «Ігри нескорених» (Invictus Games) до Австралії.

Вболівайте за одне одного й підтримуйте у важкі часи!

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